Arbejdernes Landsbank trækker sig som sponsor for landsholdet

Samarbejdet mellem Arbejdernes Landsbank og DBU blev aldrig af den lykkelige slags.

Det startede for kvindelandsholdet i 2017, mens herrelandsholdet kom med i 2019 og stopper nu i utide med udgangen af marts 2022 - ni måneder før aftalen udløber.

Arbejdernes Landsbank har ikke fået den valuta for investeringen, som banken havde forventet på herrelandsholdet. Det hænger i høj grad sammen med kviklånsloven, som har været en forhindring undervejs.

Loven er dog vedtaget og på plads, men det ændrer ikke på, at Arbejdernes Landsbank ikke har haft interesse i at fuldføre aftalen med DBU.

- Vi har haft et ønske om at stoppe vores sponsorat for fodboldlandsholdet før kontraktudløb til nytår. Det ønske har DBU nu imødekommet os med. Og vi siger tak for samarbejdet. Derudover har jeg ingen kommentarer, siger Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank, til Ekstra Bladet.

Simon Kjær er ude med en korsbåndsskade. Når han kommer tilbage står Arbejdernes Landsbank ikke længere på landsholdets trøjer. De stopper som sponsor med udgangen af marts. Foto: Lars Poulsen.

Arbejdernes Landsbank stopper som topsponsor i DBU med udgangen af marts. Foto: Lars Poulsen

Om det afbrudte samarbejde siger DBU's konstituerede kommercielle direktør, Kenneth Reeh:

- Arbejdernes Landsbank er en stor og aktiv partner i dansk fodbold, både for herrelandsholdet og kvindelandsholdet. Det har været et stærkt samarbejde i en spændende tid, hvor begge landshold har skabt store sportslige resultater og også fået langt større opbakning hos fans og befolkningen bredt set.

- Samtidigt har Arbejdernes Landsbank bidraget med en flot kampagne, der hylder de frivillige i dansk fodbold og dermed den sammenhængskraft, som er så vigtig i fodboldens verden. Vi er i kontakt med mange virksomheder, der gerne vil være en del af herrelandsholdet og kvindelandsholdet og indtræde som ny officiel partner, siger han.

Det slutter med Arbejdernes Landsbank på trøjerne hos landsholdsspillerne efter kampene mod Holland og Serbien. Banken stopper sit sponsorat hos DBU. Det gælder både for herre- og kvindelandsholdet. Foto: Lars Poulsen

Der er tale om et sponsorat i niveauet seks mio. kr. årligt, som DBU nu mister, men ifølge Ekstra Bladets oplysninger står byggevarekæden Stark klar i kulissen til at øge sponsoratet i DBU og træde ind i stedet for Arbejdernes Landsbank på fodboldlandsholdets trøjer.

- De oplysninger har jeg ingen kommentarer til. Men jeg kan bekræfte, at vi er i dialog med flere interesserede samarbejdspartnere, der vil støtte både kvinde- og herrelandsholdet, siger Jakob Høyer, kommunikationschef i DBU.

Aftalen med kvindelandsholdet har ikke samme økonomiske tyngde. Den menes at have en værdi i underkanten af én mio. kr.

DBU og Arbejdernes Landsbank har haft et anstrengt forhold til hinanden det seneste år, efter det kom frem, at banken ville stoppe samarbejdet i april sidste år. Foto: Lars Poulsen.

Anstrengt forhold

Forholdet mellem DBU og Arbejdernes Landsbank har mildest talt været anstrengt siden det i april sidste år kom det frem i Weekendavisen, at Arbejdernes Landsbank ville ud af landsholdssponsoratet.

Det handlede ikke om VM i Qatar, men udelukkende på grund af kviklånsloven, fordi banken ikke måtte stå på trøjerne sammen med Danske Spil, begrundende Peter Froulund, branding- og kommunikationsdirektør i Arbejdernes Landsbank.

Han pointerede ved den lejlighed, at det var den primære årsag til, at Arbejdernes Landsbank ville trække sig som en af hovedsponsorerne på landsholdet.

Én måned senere - i maj 2021 - kom det frem, at banken var parat til at fortsætte som hovedsponsor for landsholdet frem til aftalens udløb med udgangen af 2022.

Det skete fordi kviklånsloven endelig var faldet på plads.

DBU's kommunikationschef, Jakob Høyer, der her ses med mundbind, mener, unionen har haft et rigtig godt samarbejde med Arbejdernes Landsbank, der dog stopper samarbejdet i utide. Foto: Lars Poulsen

- Jakob Høyer, det ser ud til, at I har haft et meget anstrengt forhold til Arbejdernes Landsbank som samarbejdspartner specielt efter episoden sidste forår?

- Jeg kan kun sige, at vi har været meget glade og tilfredse med samarbejdet med Arbejdernes Landsbank, siger DBU's kommunikationschef.

Men nu er det slut mellem DBU og Arbejdernes Landsbank, når de to testkampe mod Holland og Serbien er overstået i slutningen af marts.

Arbejdernes Landsbank er i forvejen en af de største sponsorer i Superligaen. Banken er hovedsponsor i FC Midtjylland og blandt de større sponsorer i Brøndby, AGF, FC Nordsjælland og Vejle.