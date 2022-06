Argentina og Messi slår Italien i dyst mellem to mestre

Lionel Messi var i forrygende spillehumør for Argentina, som vandt 3-0 over Italien i en kamp mellem den regerende europamester og den regerende mester fra Sydamerika.

Fodboldkampen, som er blevet døbt Finalissima, blev spillet på Wembley i London, og argentinerne styrede begivenhederne i stort set hele opgøret.

Angriberen Lautaro Martínez, kantspilleren Angel Di Maria og angriberen Paulo Dybala nettede en enkelt gang hver. Messi lagde op til to af målene.

Italien, som vandt EM sidste sommer, var hele tiden et skridt efter Argentina, der sidste år vandt Copa America.

Efter lidt under en halv time driblede Lionel Messi til baglinjen og sendte bolden på tværs, og så var det en nem sag for Lautaro Martínez at åbne målscoringen.

Kort før pausen fordoblede Angel Di Maria føringen, da han spurtede forbi Giorgio Chiellini, der spillede sin afskedskamp for Italien. Det var Giorgio Chiellinis kamp nummer 117.

I tillægstiden gjorde indskiftede Paulo Dybala det til slutresultatet 3-0 med et fladt spark. Dermed endte det med en mindre ydmygelse af italienerne.

Argentina har kvalificeret sig til VM senere på året, mens Italien for anden gang i træk går glip af verdensmesterskaberne i fodbold.

Ikke siden 1993 har dysten mellem den regerende europamester og mesteren fra Sydamerika fundet sted. Dengang vandt Argentina over Danmark efter straffesparkskonkurrence.

Argentina er med sejren inde i en stime på 32 kampe uden nederlag.