Argentinas stjerner lige præcis i kvartfinalen

Argentina havde kniven for struben, men de hårdtprøvede argentinske landsholdsspillere hentede lidt opmuntring søndag.

Her blev Lionel Messi og co. klar til kvartfinalen i Copa America, da Qatar blev besejret 2-0.

Qatar består udelukkende af spillere fra Qatars hjemlige liga, og de formåede at holde 0-1 indtil otte minutter før tid, da Sergio Agüero fra Manchester City scorede til 2-0.

Efter nederlag til Colombia og uafgjort mod Paraguay betyder sejren, at Argentina slutter på andenpladsen i gruppe B og dermed er sikker på kvartfinalepladsen.

Colombia sluttede suverænt øverst med maksimumpoint efter tre sejre, da Paraguay blev slået 1-0.

Kampen var fire minutter gammel, da en enorm fejl i Qatars forsvar forærede Argentina en mulighed, som Lautaro Martinez udnyttede.

Læs også: Det er et psykologisk traume for Argentina

En forsvarsspiller fra Qatar afleverede helt skævt på tværs i eget felt, og bolden endte hos Martinez, der scorede til 1-0.

Mere blev der ikke scoret i første halvleg, og dermed kunne argentinerne langt fra føle sig sikre på kvartfinalepladsen.

Kneben Colombia-sejr

Med en halv time igen var Argentina stadig blot foran 1-0, da Lionel Messi fandt Sergio Agüero, som dog misbrugte. Det samme gjorde han minuttet efter i et argentinsk pres.

Med 20 minutter igen formåede Messi tæt ved mål at sparke bolden nærmest lodret op i luften i stedet for at score, men det blev dog trods alt 2-0.

Otte minutter før tid, tog Agüero fat i bolden og driblede ned og sparkede den i mål, og så kunne argentinerne trods alt juble.

I opgøret mellem Colombia og Paraguay sørgede Gustavo Cuéllar for det afgørende mål, da han efter en halv times spil fra tæt hold sparkede bolden i mål.

12 lande deltager i Copa America, og de er inddelt i tre grupper med fire hold i hver. De to bedste er garanteret avancement, mens der også er pladser i kvartfinalerne til de to bedste treere.

Qatar og Japan er inviteret med, da der ellers kun ville være ti hold.

Brasilien, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile er allerede klar til kvartfinalerne.

