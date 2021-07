Arsenal-komet meldes klar til EM-braget mod Danmark

Den engelske landsholdsspiller i fodbold Bukayo Saka missede lørdagens EM-kvartfinale mod Ukraine grundet en skade, men bliver klar til onsdagens semifinale mod Danmark på Wembley.

Det siger den engelske landstræner, Gareth Southgate, ifølge Reuters.

- Han burde være ok. Han meldte sig klar til kampen mod Ukraine, men vi havde ikke haft mulighed for at se ham på banen og arbejde på det niveau, som kunne forsvare den beslutning.

- Han er tilbage i fuld træning mandag med resten af truppen, siger Southgate.

Den 19-årige kantspiller fra Arsenal løb ind i en mindre skade under fredagens træning.

Bukayo Saka er i spil til en startplads i EM-semifinalen mod Danmark på onsdag. Her ses han i aktion mod Tyskland. Foto: Jvrgen Fromme/Ritzau Scanpix

Han var ikke på banen i Englands første to gruppekampe mod Kroatien og Skotland.

Men Saka startede inde både mod Tjekkiet i den sidste gruppekamp, og han var også med fra start i ottendedelsfinalen mod Tyskland. Mod Ukraine blev Saka erstattet af Jadon Sancho i den engelske startopstilling.

England kan spille sig i sin første store finale siden VM i 1966. Kampen mod Danmark begynder onsdag klokken 21.