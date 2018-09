Midt i fyringsrunde: DR bruger formue på stor fodboldbegivenhed

Ifølge TV2 løber DR med rettighederne til EM i fodbold 2020 trods massivt behov for besparelser - og de deler ikke med TV2, som de ellers har for vane

EM-slutrunder plejer ikke at være nogen billig fornøjelse for tv-stationer, der ønsker at forkæle deres seere med Europas bedste fodboldspillere hvert fjerde år.

Det er dog lykkedes DR at lande en aftale om at vise kampe fra EM 2020, selvom man tirsdag præsenterede den spareplan, der skal skære DR med tyve procent, og som angiveligt koster 375-400 mennesker jobbet - heriblandt en del på DR Sporten, hvor sportsnyheder på tv og radio blandt andet spares væk.

Nordic Entertainment Group, der blandt andet står bag TV3 Sport, har købt rettighederne, men videresælger altså en del af slutrunden til DR - heriblandt to af de gruppekampe, der skal spilles i Danmark samt den ottendedelsfinale, d

Det er uvist, hvilket beløb DR har måtte punge ud med, men med fire kampe på dansk jord i det nye EM-format, må det forventes at prisen for de danske rettigheder har fået et ekstra nøk nordpå af det europæiske fodboldforbund (UEFA), der i forvejen godt ved, hvad deres produkt er værd.

Ekstra Bladet har været i kontakt med TV2's sportschef, Frederik Lauesen, der bekræfter, at EM-slutrunden i 2020 ikke bliver på TV2, men at DR har brudt en årelang tradition.

- Jeg kan kun sige, at vi har jo i virkeligheden haft en årelang tradition i samarbejde med DR om at sikre de helt store samlende sportsbegivenheder til så mange danskere som muligt. Der må vi konstatere, at DR har valgt at gå en anden vej og samarbejde med vores kommercielle konkurrenter, og det må vi tage til efterretning, siger sportschef Frederik Lauesen til Ekstra Bladet.

Underdirektør i DR Medier, Lars Høgsberg, oplyser i et skriftligt svar til Ekstra Bladet, at DR overordnet set skruer gevaldigt ned for sportsrettighederne, men at man fortsat vil fokusere på de helt store sportsbegivenheder - som EM i fodbold.

'Med planen kommer vi til at spare på vores sportsdækning, herunder også på vores køb af sportsrettigheder. Vi genkøber ikke Champions League i håndbold samt rettigheder til Tour de France når vores nuværende aftaler udløber i 2020 og samlet sparer vi over en fjerdedel på rettigheder. DR har tidligere vist EM slutrunder i fodbold for herrer, og dækningen af de helt store sportsbegivenheder, der for EM vedkommende også foregår i Danmark i 2020, er en del af vores fortsatte ambitioner for sporten', lyder det.

Danmark fejrer en scoring under VM i Rusland. Ved den lejlighed delte DR rettigheder med TV2. Foto: Lars Poulsen

Ifølge UEFA's hjemmeside var der deadline for at byde på de danske rettigheder til slutrunden 14. marts 2016 - altså godt to år før det via et medieforlig blev besluttet, at DR skal skæres ned. 6. juli meddelte UEFA, at det ville blive meldt ud, når de enkelte rettighedshavere var fundet, men der er endnu intet officielt fra den front.

I 2016 delte TV2 og DR rettighederne, men det bliver altså ikke tilfældet i 2020, hvor DR angiveligt samarbejder med en kommerciel partner.

Ved VM i Rusland delte de to stationer også kampene mellem sig, ligesom det er planen med VM 2022 i Qatar.

Tre gruppekampe og en enkelt ottendedelsfinale skal spilles i Parken i København, mens der også skal afvikles kampe i Tyskland, Aserbajdsjan, Holland, Ungarn, England, Skotland, Spanien, Belgien, Rumænien og Rusland.

