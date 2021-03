Assistmageren Ibrahimovic: Jeg har ingen individuelle mål

Da Sverige søndag aften slog Kosovo på 3-0 på udebane i VM-kvalifikationen, var det med Zlatan Ibrahimovic som oplægger til de to første scoringer.

Det betyder, at den 39-årige angriber nu har lagt op til tre mål i to kampe, siden han vendte tilbage til det svenske landshold.

Og selv om AC Milan-angriberen er vant til at indtage hovedrollen som målscorer, så har han ikke noget imod at lade andre stjæle rampelyset.

Det siger han efter kampen ifølge Expressen.

- Så længe jeg kan hjælpe holdet, så gør jeg det, jeg skal gøre. Jeg har ingen individuelle mål - tværtimod - kun kollektive.

- Jeg vil hjælpe de her gutter med at blive bedre, siger Ibrahimovic.

I søndagens kamp lagde Ibrahimovic blandt andet op til et mål af Alexander Isak, der er en af de spillere, der skal forsøge at løfte den tunge arv, når Zlatan en dag lægger støvlerne på hylden permanent.

Og Zlatan Ibrahimovic håber, at han kan hjælpe den unge angriber med at lave endnu flere mål.

- Jeg har scoret en del mål i mit liv. Hvis jeg kan hjælpe Isak med at score, så gør jeg det. Hvis jeg kan hjælpe Emil (Forsberg, red.) med at gøre det bedre, vil jeg gøre det.

- Jeg er her for at hjælpe holdet og Janne (Andersson, landstræner red.) og vise dem, hvilket niveau vi skal være på, siger Ibrahimovic.

Ifølge Expressen har Zlatan Ibrahimovic nu lavet 20 assister i den svenske landsholdstrøje. Han står desuden noteret for 62 mål i 118 kampe.

Sverige ligger efter søndagens opgør på en førsteplads i VM-kvalifikationens gruppe B med seks point efter to kampe.

