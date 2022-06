Australien er Danmarks sidste VM-modstander i gruppen

Tunesien, Frankrig og nu Australien. Det bliver Danmarks tre modstandere i Qatar, når VM-gruppespillet indledes til november.

Det står klart, efter Australiens sejr mandag aften over Peru i den interkontinentale playoff-kamp. The Socceroos vandt på straffespark over La Blanquirroja.

Australien har ikke misset et verdensmesterskab siden slutrunden i Japan og Sydkorea i 2002. Det bliver dermed landets femte VM i streg.

Artiklen fortsætter under billedet...

Australien gik på banen som underdogs. Foto: Mohammed Dabbous/Ritzau Scanpix

Med en placering som nummer 42 på FIFA's verdensrangliste var australierne underdogs i aftenens playoff-kamp. Peru er næsten dobbelt så højt placeret på listen på en 22.-plads.

Afgjort på straffe

Kampen blev spillet i VM-værtslandet Qatar på Ahmad bin Ali Stadium og var generelt en yderst lige affære. Dog også uden den helt store action.

Bolden skulle trille over grønsværen i hele 81 minutter, før et af holdene formåede at ramme inden for målrammen med en afslutning.

Artiklen fortsætter under billedet...

Australiens Ajdin Hrustic (til venstre) havde kampens første afslutning på mål efter 81 minutter. Foto: Karim Jaafar/Ritzau Scanpix

Her forsøgte australske Ajdin Hrustic sig fra distancen, men blev grebet ud af Pedro Gallese i det peruvianske mål.

Ingen af holdene kunne gøre forskellen i hverken de første 90 minutter eller i forlænget spilletid. Kampen om VM-billetten blev derfor afgjort fra straffesparkspletten.

Her var Australien skarpest og indløste dermed en billet til Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet...

Australiens målmand Andrew Redmayne blev helten for The Socceroos i straffesparkskonkurrencen. Foto: Mohammed Dabbous/Ritzau Scanpix

Deja-vu

Det kommende VM-gruppespil bliver noget af et deja-vu for de danske drenge.

For fire år siden mødte vi nemlig både Australien og Frankrig ved VM i Rusland. To af de tre gruppekampe bliver dermed gentagelser fra VM 2018.

Begge kampe endte uafgjort i Rusland. 1-1 mod Australien og 0-0 mod de senere franske verdensmestre.

Netop de franske verdensmestre havde Danmark en gigantisk succesoplevelse med for blot halvanden uge siden. Her brillerede den indskiftede Andreas Cornelius med to scoringer i en imponerende dansk 2-1 sejr i Nations League.

Mandag aften blev det til endnu en dansk sejr, da Østrig blev besejret med 2-0 i Parken.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst:

Internationale transfers

DBU-formand på ferie i Qatar

Stjernespillere sortlistet på stribe