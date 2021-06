Australske selvmål hjælper Danmark til sejr i testkamp

Danmark scorede kun en enkelt mål, mens Australien lavede fire, da de to nationer torsdag tørnede sammen i en testkamp på Casa Arena i Horsens.

Heldigvis for de danske fodboldkvinder var to af gæsternes mål i eget net. Dermed endte det altså med en sejr på 3-2 til Pernille Harder og co.

Alle scoringer til Danmark faldt inden for en periode på cirka ti minutter i første halvleg. Derefter var Danmark for det meste i kontrol, inden to reduceringer i kampens sidste minutter gav australierne håb om et comeback.

Men det udeblev altså. I starten af kampen så det ellers ud til, at det ville blive en lang aften for Danmark. Australien lagde hurtigt Danmark under pres. Allerede inden for de første minutter brændte det på i det danske felt.

Men Danmark fik langsomt kæmpet sig ind i kampen, og efter et kvarter blev det altså til en dansk føring. Tameka Yallop fik prikket bolden i eget net efter et dansk frispark, der blev sendt ind i det australske felt.

Men selv om det var et selvmål, var føringen ikke tilfældig. Fem minutter senere blev det 2-0, da Rikke Sevecke efter rodet spil i feltet sparkede bolden op i nettaget.

Intet fungerede for Australien. Et kæmpe drop af gæsternes målmand, Mackenzie Arnold, førte til Danmarks 3-0-mål.

Nicoline Sørensen sendte, hvad der lignede et indlæg, ind mod mål tæt ved stolpen, og Arnold formåede på uforståelig vis at skubbe bolden ind i sit eget mål, så det blev noteret som endnu et australsk selvmål.

I anden halvleg hankede Australien op i sig selv, men det var altså først til allersidst, at det blev spændende. Mary Fowler bankede bolden i mål til 1-3 i 87. minut, og kort inde i tillægstiden blev det så 2-3 ved Clare Polkinghorne.

Nu var Danmark på hælene, men tiden løb altså ud for gæsterne.

Kampen mod Australien er den første af to testkampe, som Danmark skal spille i juni. På tirsdag venter Spanien på udebane.