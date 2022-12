Avis: Hjulmand har afvist belgisk storhold

Kasper Hjulmand har fået muligheden for at stå i spidsen for Club Brugge.

Således skriver den belgiske avis Het Laatste Nieuws, at klubbens ledelse har spurgt Kasper Hjulmand, om han kunne være interesseret i jobbet.Det har han angiveligt afvist ifølge avisen.

De belgiske mestre står uden træner, da man tidligere onsdag fyrede Carl Hoefkes. Mandagens uafgjorte kamp mod OH Leuven blev derfor hans sidste i spidsen for Club Brugge.

Noget tyder på, at beslutningen omkring hans fyring allerede var truffet inden kampen, da Club Brugge før opgøret mod Leuven forhørte sig hos Kasper Hjulmand.

Men de må altså strege den danske landstræner fra blokken, og dermed fortsætter Club Brugges trænerjagt. Kasper Hjulmand har tidligere været et emne i klubben, men denne gang bed han altså ikke på krogen.

Kasper Hjulmand er fortsat på kontrakt hos DBU frem til efter EM i Tyskland i 2024. Kvalifikationen begynder til marts, hvor man på papiret er havnet i en overkommelig gruppe med Nordirdland, Slovenien, San Marino, Kazakhstan og Finland.

Den danske cheftræner har på klubplan stået i spidsen for Lyngby BK, FC Nordsjælland og Mainz 05. Siden sommeren 2020 har han haft ansvaret for det danske landshold.

Her nåede han en stor milepæl sidste sommer, da Danmark gik hele vejen til semifinalen ved EM, som man tabte til England. Ved VM-slutrunden i Qatar skuffede Danmark fælt, og røg ud efter gruppespillet.

Efter slutrunden har Kasper Hjulmand luftet tankerne omkring et exit. Men det bliver altså ikke Andreas Skov Olsen og Casper Nielsen, der får glæde af den 50-årige dansker.

Tilgengæld er en anden dansker blevet anbefalet som en trænerkandidat til den sportslige ledelse i Club Brugge. Det kan du læse mere om her.