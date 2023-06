Avis: Saudi-Arabien trækker sig fra VM-værtskab i 2030

Ifølge Marca har Saudi-Arabien valgt at trække sit kandidatur til at afholde VM i 2030

Saudi-Arabien kan være på vej med en overraskende udmelding vedrørende landets ønske om at blive værter for VM i 2030.

I hvert fald beretter spanske Marca, at Saudi-Arabien har valgt at trække sig.

Det var forventet, at Saudi-Arabien sammen med Egypten og Grækenland ville gå sammen om et bud på værtskabet, men ifølge Marca har udenrigsminister Faisal bin Farhan Al Saud informeret de andre lande om, at det ikke kommer til at ske.

Ifølge Marca er årsagen, at Saudi-Arabien ser kandidaturet fra Spanien, Portugal og Marokko til at være for stærkt.

Indtil videre har Argentina, Uruguay, Chile og Paraguay officielt meldt ud, at de ønsker at byde på værtskabet i fællesskab.

Værterne findes i september 2024, skriver Marca.