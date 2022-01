Båret væk efter skræk-tackling

Målmand måtte bæres fra banen, og tidligere Premier League-spiller André Ayew fik direkte rødt kort - se episoden her

Han kastede sig frem for at nå bolden uvidende om, at det også blev hans sidste aktion i kampen.

I tirsdagens opgør ved Africa Cup of Nations mødte Ghana ø-gruppen Comorerne. Midt i første halvleg kom Ghana-kaptajn André Ayew med strakt ben og knopperne forrest mod både bold og målmand Salim Ben Boina.

Den tidligere West Ham-spiller får ram på begge dele.

Boina blev straks tilset og endte med at blive båret væk fra banen. Efter et VAR-tjek fik Ayew direkte rødt kort.

Målmanden var i store smerter, efter han fik Ayews knopper at mærke. Screenshot: TV 3 Sport

Ghana var på daværende tidspunkt bagud 1-0. Efter en times spil fordoblede Comorerne føringen, inden Ghana fik udlignet efter to scoringer.

Udvisningen endte dog med at blive dyr.

Comorerne scorede kort før tid og vandt 3-2. Ghana ender derfor på sidstepladsen i Gruppe C med blot ét point og er færdig ved det afrikanske mesterskab.

Ghaneserne stillede ellers stærkt op med tidligere Superliga-spillere Daniel Amartey og rekordsalget Kamaldeen Sulemana samt Arsenal-stjernen Thomas Partey, men festen er nu slut. Partey kan derfor returnere til Arsenal, som senest fik derbyet mod Tottenham udsat.

Flere episoder under Africa Cup of Nations har vakt opsigt.

I seneste uge fløjtede en dommer først af efter 85 minutter, inden han genoptog kampen, men fløjtede så endeligt af efter blot 89 minutter. Forklaringen gik efterfølgende på, at han fik hedeslag.

Desuden er en forkert nationalmelodi sat på under en kamp, mens en Ghana-spiller i en tidligere kamp var rasende på dommeren efter opgøret og nægtede at modtage et rødt kort.