Bad for Christian: - Det eneste jeg kunne gøre

Da Christian Eriksen lørdag aften pludselig faldt om, netop som han skulle modtage et indkast fra Joakim Mæhle, var Martin Braithwaite en af de nærmeste på den chokerende situation.

Søndag var Barcelona-spilleren den første på landsholdet, der offentligt forholdt sig til situationen med en Twitter-hilsen til sin holdkammerat, der blev genoplivet på banen efter at have fået hjertestop.

Mandag stillede en synligt berørt Martin Braithwaite, der måtte kæmpe for at holde tårerne tilbage, så for første gang op foran pressen for at fortælle om den rædselsfulde oplevelse, der heldigvis endte med, at Christian Eriksen blev genoplivet.

- Jeg forstår forholdsvis hurtigt, at det er alvorligt. Jeg ser, at bolden rammer ham på benet. I første moment tænker jeg, ’hvad sker der’. Jeg tror, han vælter, og måden, han vælter ned på, der ved jeg med samme, at den er gal, fortæller han om det mørkeste øjeblik i landsholdets historie.

Artiklen fortsætter under billedet..

Martin Braithwaite taler med læge Morten Boesen under dagens seance. Foto: Lars Poulsen

- Jeg tror, jeg kommer derover efter Mæhle. Så kommer Kjær og vi får ham om på siden. Så går tiden egentlig bare med at få kaldt på folk for at få hjælp hurtigst muligt.

- Alt sker så langsomt, som i slowmotion, og alligevel så hurtigt samtidigt. Jeg ved ikke, hvad vi siger. Vi prøvede bare at forblive positive, og at alting nok skulle gå, forklarer Barcelona-spilleren, der i situationen valgte at bede til Vorherre.

- Det var det eneste, jeg kunne kontrollere. Jeg kunne ikke gøre andet for min ven end at bede om hjælp et andet sted fra. Det var det, jeg gjorde.

- Jeg kan ikke huske præcist, hvad jeg sagde, men at jeg håbede, at Christian kom tilbage, som vi kender ham, og at det ville gå hurtigt. Og jeg er sindssygt glad for at, at han er tilbage, siger Martin Braithwaite, som har fået styrket sin tro på de højere magter, efter Christian Eriksen overlevede.

- Det har det helt sikkert, forklarer Braithwaite, der havde svært ved at tro sine egne øjne, da holdkammeraten kom tilbage til livet.

- For mig var det svært at forstå, at han var ok. Jeg så, at han var ved bevidsthed og kunne snakke, da han kom ind i ambulancen, men det forstod jeg heller ikke. Det var en meget, meget svær og underlig situation.

Han fortæller, at den resterende del af kampen, som blev afviklet, da det stod klart, at Christian Eriksen var i live, blev spillet i en regulær choktilstand.

- Det var en speciel situation. Det var som et spøgelse, hvor tiden bare gik. Jeg husker ikke så meget. Du har haft en ekstrem oplevelse, og så skal du ud at spille en kamp bagefter. Det var meget specielt.