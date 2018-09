Bale blev mast – Eriksen vandt stjernekrigen

AARHUS (Ekstra Bladet): ’Så er vi her igen, vil I have os?’

Sådan er der formentlig flere spillere, der har tænkt, inden landsholdet søndag trak i arbejdstøjet igen mod Wales

For selv om Simon Kjær inden kampen havde bedyret, at han ikke frygtede pibekoncerter, må tvivlen have naget en lille smule efter den seneste uges groteske konflikt, der i den grad har delt fodbold-Danmark.

Men foran et fuldsat stadion blev frygten gjort til skamme.

Aarhusianerne var ikke kommet for at buhe.

De kom for at se nationens stolte sønner genvinde populariteten – og vinde fodboldkampe.

Og den mission lykkedes takket være to scoringer fra Christian Eriksen, der med to mål klart vandt stjernekrigen mod Gareth Bale og beviste, at det klæder ham meget bedre at spille fodbold end at fungere som talsmand for Spillerforeningen.

Tre tæt på topkarakter: En mand dumper med et brag

Artiklen fortsætter under billedet.

Mathias Zanka Jørgensen lykønsker Christian Eriksen med målet til 1-0. Foto: Lars Poulsen

Med den pokkers konflikt sparket til hjørne for en stund, kunne Åge Hareide igen disponere over sine bedste spillere.

I angrebet havde nordmanden dog færre kort på hånden end vanligt med afbud fra de skadede ’hollændere’ Kasper Dolberg og Nicolai Jørgensen. Derfor var det ventet, at Andreas Cornelius, som erobrede pladsen i front under VM i Rusland, ville starte inde.

Men Hareide overraskede, og satsede i stedet på bevægelighed med Martin Braithwaite som manden i midten mellem kanterne Yussuf Poulsen og Pione Sisto.

Sidstnævnte formåede tidligere på ugen at blive væk i Wien, mens resten af de konfliktramte kolleger mødtes i København.

Det lykkedes heldigvis Celta-stjernen at finde til Aarhus. Men her havde han til gengæld meget svært ved at finde hoved eller hale i sit spil, og lignede desværre – fraset en enkelt giftig afslutning fra distancen – sig selv fra Rusland med alle de fejlafleveringer og forkerte beslutninger, han diskede op med under VM-slutrunden.

Men selv om der indledningsvis manglede bid i offensiven mod et disciplineret walisisk hold, der stillede op med masser af selvtillid hentet i kombinationen af 4-1-sejren over Irland forleden og tilstedeværelsen af superstjernen Gareth Bale, så var det heldigvis let at se forskel på ’de rigtige’ landsholdsspillere og det mandskab af modige amatører og futsal-spillere, der forleden reddede proffernes bagdel i Slovakiet.

Hvis spillerne var mærket af konflikten og nervøsitet over hvilken velkomst, der ventede i Aarhus, var det ikke til at se.

Her var opbakningen helhjertet fra de danske fans, mens de tilrejsende walisere drillende sang, at danskerne kun spillede for pengene.

I første halvleg kunne man dog godt se, at konflikten med DBU var gået ud over forberedelserne, for det danske spil virkede løst, mens waliserne indledte godt, og var meget tæt på at spille det danske forsvar helt tyndt i en enkelt situation.

Som ved VM viste den danske defensiv dog stor styrke – ikke mindst Mathias ’Zanka’ Jørgensen, der viste stor styrke overfor Bale.

Og da Delaney fik hele stadion op af sæderne med en skarp flugter, begyndte den danske offensiv også at vågne – ikke mindst i kraft af Christian Eriksen, der voksede sig flot ind i kampen og endte med helt at overstråle den Bale, som danskeren i sin tid var med til at afløse i Tottenham.

Artiklen fortsætter under billedet.

Gareth Bale blev holdt i kort snor i Aarhus. Foto: Lars Poulsen

Efter en god halv time fik han bolden serveret på et sølvfad af Henrik Dalsgaard, og stjernen kvitterede med en tør scoring via den ene opstander.

Så kunne Danmark gå til pause med en fortjent føring. Da holdet kom ud til anden halvleg, var Sisto erstattet af Viktor Fischer, og FCK’eren fik en hovedrolle, da han fremtvang det straffespark, som Eriksen sikkert omsatte til 2-0 og de første danske point i den svært komplicerede Nations League.

De tre point giver naturligvis et fornuftigt afsæt på vejen mod det EM, som om to år blandt andet skal spilles i Danmark.

Men først og fremmest vaskede sejren i første omgang lidt af den plet, som den pinlige konflikt har sat på landsholdets rød-hvide trøje.

Nu handler i det i det mindste om fodbold igen.

Dansk glæde efter Christian Eriksens scoring. Foto: Lars Poulsen

Sådan giver Nations League EM-pladser Nations League er sat i verden for at styrke landsholdsfodbolden, fordi der er færre testkampe og flere betydende kampe. Det styrker også de enkelte fodboldforbund ved en større kommerciel indtjening primært i form af tv-rettigheder. Via gode resultater i Nations League kan fire landshold, der ikke kvalificerer sig direkte til EM via den almindelige kvalifikation, få billetter til slutrunden i 2020. Sådan kvalificerer man sig til EM via Nations League: - UEFA's 55 medlemslande er på baggrund af tidligere resultater blevet inddelt i fire niveauer; A (12 landshold), B (12), C (15) og D (16), hvor A er bedst. Dermed matches deltagerne med ligeværdige modstandere. Danmark begynder på niveau B. - På niveau A og B inddeles holdene i grupper à tre hold, mens grupperne på niveau C og D med en enkelt undtagelse består af fire hold. Dermed er der fire grupper på hvert niveau. - I grupperne mødes holdene ude og hjemme i løbet af september, oktober og november i år. Danmark er i gruppe med Wales og Irland. - Vinderen af Danmarks gruppe rykker op på A-niveau, når næste udgave af Nations League begynder i efteråret 2020. Det dårligste hold i Danmarks gruppe rykker ned på C-niveau. - Vigtigere er det dog, at alle gruppevinderne får en ekstra mulighed for at kvalificere sig til EM i 2020. - Der er i alt fire EM-pladser på spil i Nations League - en plads til holdene på hvert niveau. Det betyder også, at et land som Færøerne fra niveau D modsat tidligere har en realistisk chance for at komme til EM. - De fire EM-pladser i Nations League spilles der først om på den anden side af den normale EM-kvalifikation, som afvikles gennem hele 2019. - Nations League-opgørene om EM-pladser spilles i marts 2020. På hvert niveau mødes den bedste gruppevinder (ud fra opnåede point og målscore) mod den fjerdebedste gruppevinder i en semifinale. Den næstbedste og tredjebedste gruppevinder mødes i den anden semifinale. De to semifinalevindere mødes i finalen, hvor vinderen snupper EM-billetten. - Hvis Danmark for eksempel både vinder sin Nations League-gruppe og sin EM-kvalifikationsgruppe, og dermed allerede er kvalificeret til EM i 2020, vil det være nummer to i Danmarks Nations League-gruppe (Wales eller Irland), der i stedet deltager i semifinale og eventuel finale om en EM-billet. *- Et sandsynligt scenarie er, at alle 12 hold på niveau A kvalificerer sig direkte til EM via den almindelige EM-kvalifikation. Det vil medføre, at der i stedet er to EM-pladser på spil på niveau B, hvor Danmark befinder sig. Kilde: Det Europæiske Fodboldforbund (Uefa). Vis mere Luk

Tåbelig igen og igen: Idiotisk Bendtner færdig på landsholdet

Tidligere landsholdsspillere rystede over Bendtners voldssag

Se også: DBU låner i Premier League: Han skal afløse sygdomsramt Lars Høgh