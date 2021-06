Bale er bare bedst

Er du i EM-mode og er du i gang med fest-forberedelserne frem mod BRAGET lørdag aften? Pynter du op til den store guldmedalje? Bager du waleskringle eller andet EM-relateret, så vil vi her på Ekstra Bladet gerne være med på sidelinjen.

I sidste sæson havde Pierre Emile Højbjerg den store glæde at spille sammen med Gareth Bale i Tottenham. Og det har været en oplevelse, der har sat dybe spor hos den 25-årige dansker.

- Bale er en af de bedste jeg nogensinde har spillet sammen med. Og så er han ganske enkelt en kanonfyr.

- De seneste ti år har han bevist, hvor stor en klassespiller, han er. Han har scoret flere end 100 mål for Real Madrid.

- Når det gælder Wales ved jeg, hvor meget det betyder for ham. Jeg er dybt imponeret over det han har præsteret i sin karriere, siger Pierre Emile Højbjerg, der ikke har haft lejlighed til at tale med Bale forud for lørdagens konfrontation.

Det er langtfra sikkert, at Højbjerg og Bale også er at findes på samme klubhold i næste sæson.

Bale var i sidste sæson kun udlejet til Tottenham. Efter planen skal han retur til Real Madrid, hvor aftalen står til udløb næste sommer.