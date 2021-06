Bale imponeret over Danmark: - Jeg er ligeglad

For fem år siden overraskede de alle og spillede sig i EM-semifinalen. De besejrede Nordirland, Belgien og måtte først kapitulere, da de senere europamestre fra Portugal var modstanderen.

Til trods for de gode resultater ved den seneste EM-slutrunde, så erkender Garath Bale, at det er Danmark, som har favoritrollen før 1/8-finalen lørdag i Amsterdam,

- Vi er altid underdog, siger Gareth Bale med et skævt smil på fredagens afsluttende pressekonference på Johan Cruijff Arena.

Han uddyber:

- Vi har ønsket Christian (Eriksen, red.) god bedring. Og jeg må ærligt sige, jeg er imponeret over det, Danmark har gjort ved EM.

- Danmark bliver en stor udfordring for os. De er velorganiserede og har mange dygtige spillere, siger Gareth Bale, der dog ikke har været i kontakt med holdkammeraten Pierre Emile Højbjerg, før de to mødes lørdag aften.

Bale ser det ikke som et problem, at Danmark har vundet de to seneste indbyrdes opgør - I Nations League i 2018, hvor det blev 2-0 og 2-1.

- Jeg er ligeglad med statistikken. Vi har fået en del unge spillere, men har et stærkt hold. Nu har vi lagt en strategi, som vi vil følge. Jeg synes, vi har læst godt på lektien, siger Gareth Bale.

Gareth Bale er stjernen hos Wales. Meget er op til ham, hvis Wales skal besejre Danmark. Foto: Lars Poulsen.

Gareth Bale under den afsluttende træning på Johan Cruijff Arena. Foto: Lars Poulsen.

Mens der bliver næsten 4500 danskere på lægterne, så har waliserne ikke fået lov at rejse ind i Holland. Derfor bliver støtten yderst sparsom til Bale & Co.

- Det er, hvad det er, men det er ærgerligt, vi ikke har vores fans med på stadion, siger den midlertidige landstræner, Rob Page.

- Vi er velforberedte på, hvad der venter os mod Danmark. De har set gode ud, specielt var de stærke mod Belgien. Jeg tror, det bliver en kamp, hvor vi kan matche dem både på fysikken og teknikken, siger Rob Page, der har forberedt sine spillere på en mulig straffesparkskonkurrence.

- Vi har trænet straffespark og har selvfølgelig en ide om, hvem der skal sparke, hvis det ender sådan. Men den plan holder vi for os selv, fordi tingene kan ændre sig undervejs i kampen, siger Rob Page.

