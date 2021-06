Bale skrider fra interview efter danske tæsk

Gareth Bale forlod et interview med BBC Sport, da journalisten spurgte, om det var hans sidste kamp for Wales

Gareth Bale nægtede at svare på, om han har spillet sin sidste landskamp efter nederlaget til Danmark og forlod omgående interviewet med BBC.

Waliseren nåede at svare på en række spørgsmål, men gad ikke svare på, hvorvidt det var hans sidste landskamp.

Inden da gav han udtryk for sin store skuffelse:

- Vi startede godt i de første 25 minutter, men derefter indkasserer vi et mål, og det ændrede kampen. I anden halvleg starter vi også godt, men så laver vi en fejl, og det dræber kampen, tror jeg.

- Drengene er frustrerede og sure, og det er forståeligt. Jeg ville hellere have, at vi havde reageret ved at sparke og råbe i stedet for at overgive os.

BAM-BAM-BAM-BAM - Danmark smadrer Wales i Amsterdam

Bale havde også et par spydige kommentarer rettet mod kampens tyske dommer Siebart, der lod sig påvirke af den danskerstemte kulisse.

- Jeg tror, dommeren blev påvirket af tilskuerne, men det er, hvad det er.

31-årige Gareth Bale har spillet for Wales' landshold siden 2006 og har kontrakt med Real Madrid endnu en sæson.

