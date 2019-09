Ballade før dansk brag: Stjernen nægter at spille

Xherdan Shaqiri har meldt fra til det schweiziske landshold. Angiveligt skulle Liverpool-spilleren være utilfreds med landstrænerens anførervalg. Landsholdsboss rejser til til England for at mægle i konflikten

Schweiz er muligvis uden sin største stjerne, når de i næste måneder gæster Parken.

Liverpool-stjernen Xherdan Shaqiri er hovedpersonen i en konflikt, der trækker store overskrifter i Schweiz.

27-årige Shaqiri var ikke med i de netop overståede EM-kvalifikationskampe mod Irland og Gibraltar.

Officielt var forklaringen, at han ville koncentrere sig om sit klubhold, men den forklaring køber de færreste i Schweiz.

I stedet mener avisen Blick, at det i stedet handler om en konflikt mellem stjernen og landstræner Vladimir Petkovic.

Før EM-slutrunden i Frankrig i 2016 udnævnte Petkovic tre anførere: Stephan Lichtsteiner, Valon Behrami og Granit Xhaka.

Særligt valget af Xhaka skulle have irriteret Shaqiri, da Arsenal-spilleren er et år yngre end ham.

Shaqiri ser åbenlyst sig selv som kaptajn, og forholdet til landstræner Petkovic er så anstrengt, at den schweiziske stjerne meldte fra til EM-kvalifikationskampene mod Irland og Gibraltar.

Pierluigi Tami, direktør for landsholdet, rejser nu til Liverpool, og her skal ’den schweiziske Peter Møller’ mægle i konflikten og forsøge at overtale Shaqiri til at vende tilbage landsholdet.

- Vi må finde ud af, hvad der er problemet, og hvordan vi kan hjælpe ham, siger Tami til Schweizerische Depeschenagentur.

Shaqiri og Xhaka var holdkammerater på det schweiziske U21-landshold, der i 2011 besejrede Danmark på Aalborg Stadion. Foto: Jens Dresling

Mod både Irland og Gibraltar bar Granit Xhaka anførerbindet, og han er klar til at tage en snak med sin utilfredse midtbanekollega:

- Hvis der er anførerbindet, der er problemet, kan vi sætte os og tale om det. Vi er voksne nok til at tage en diskussionen.

Shaqiri har fået kritik i hjemland for sit fravalg af landsholdet, og den tidligere landsholdsangriber Kubilay Türkyilmaz skriver i en kronik i Blick, at Shaqiris opførsel er løjerlig:

- Det er børnehaveagtigt det her med Shaqiri og anførerbindet.

- Alle spillere, som får lov at spille i landsholdstrøjen, burde føle sig som en anfører. For man repræsenterer sit land.

Danmark og Schweiz - med eller uden Xherdan Shaqiri - mødes 12. oktober i Parken i en meget afgørende EM-kvalifikationskamp.

