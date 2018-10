Ballade hos dansk modstander

DUBLIN (Ekstra Bladet): Roy Keane var en benhård nyser på grønsværen. Han skånede, hverken sig selv eller modstanderne.

Som assisterende landstræner for Irland er den 47-årige tidligere Manchester United-kaptajn i sandhed også en mand, der deler vandene både blandt fodboldfans, men også blandt de irske landsholdsspillere.

Henover sommeren og i begyndelsen af efteråret har Roy Keane været i clinch med flere af spillerne i fuld offentlighed.

Temperamentsfulde Roy Keane har været utilfreds med, at spillere som Jonathan Walters (aktuelt skadet) og Harry Arter (med i truppen igen efter en skade) ikke ville træne tidligere på sommeren på et tidspunkt, hvor de var skadet.

Roy Keane, assisterende landstræner for Irland, har svinet flere af landsholdsspillerne til. Hans tidligere holdkammerat, Tony Cascarino, har fået nok og mener, at Keane ofte går langt over stregen. Foto: Jens Dresling.

Kaldte spillere for grimme ord

I den forbindelse optog Burnely-spilleren Stephen Ward en lydfil på WhatsApp, hvor Roy Keane fuldstændig kammer over, fordi hverken Walters eller Arter havde deltaget i landsholdstræningen i tre dage.

Roy Keane råbte og skreg over manglen på professionalisme hos spillerne.

Siden kaldte han Harry Arter en ’prick’ og en ’cunt’ (pik og kusse), fremgår det af lydfilen fra Stephen Ward, der meget passende ikke er med i truppen mod Danmark, fordi han aktuelt er skadet.

Landstræner Martin O’Neill har talt med Stephen Ward, der angiveligt har beklaget, at oplysningerne er blevet lækket. Walters er stadig ude med en skade, mens Harry Arter er med i truppen til opgøret mod Danmark.

Op til mødet med Danmark forsøger man nu i den irske lejr at skabe ro og harmoni.

Så sent som fredag forud for lørdagens opgør, sagde Jeff Hendrick på pressemødet, at han ’elsker’ Roy Keane, fordi han har hjulpet ham til at blive en bedre spiller på banen.

- Efter vi havde tabt 1-4 til Wales i Nations League, satte vi os ned og talte tingene igennem, forklarer Jeff Hendrick.

Harry Arter, der her ses i duel mod Yussuf Poulsen har henover sommeren været på kant med Roy Keane. Arter var skadet og kunne ikke træne. Det havde Roy Keane svært ved at acceptere. Foto: Peter Morrison, AP.

Han er alt for personlig

Roy Keane har været involveret i kontroversielle situationer flere gange. I 2002 ved VM i Japan og Sydkorea endte han i en fejde med manager Mick McCarty og i 2016 gik han igen over stregen. Ofte ender det med, at Keane må indrømme, han bliver lidt for personlig overfor folk.

Roy Keanes tidligere holdkammerat Tony Cascarino har i avisen Express ikke meget til overs for den assisterende manager for Irland.

- Det bliver ofte for personligt. I 2016 blev han bedt om at undskylde overfor Aiden McGready, Jeff Hendrick og Daryl Murphy.

- Jeg har ingen sympati for ham, fordi han ofte går efter en bestemt person. Du ved det går galt, når Roy giver dig et bestemt blik, forklarer Tony Cascarino.

Se også: Overraskelse lurer: Sisto kan få helt ny rolle

Se også: Hareide erkender hovedbrud: - Vi løser det på vores egen måde