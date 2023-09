Bange anelse hos Kjær: - Alarmerende

Simon Kjær mener, at det er bekymrende og øger risikoen for skader med alle de mange minutter, der bliver lagt til i kampene

Dem, der træffer beslutningerne, lytter alligevel ikke.

For de tænker slet ikke på spillerne.

Det har de nye regler om mere effektiv spilletid været et klart bevis på.

Simon Kjær er dybt forundret over, at man ikke tager mere hensyn til spillerne. kampe kan blive forlænget med op til 15 minutter, og det mener han vil betyde flere skader i fremtiden. Foto: Kenneth Meyer

Vi så det under VM, hvor der uden problemer blev lagt ti minutter til en halvleg, og det førte til mange kampe over 100 minutter.

Nu er tendensen fortsat i de europæiske ligaer. Og det kan blive et stort problem på sigt.

Det er i hvert fald budskabet fra landsholdsanfører Simon Kjær, der er dybt bekymret på spillernes vegne.

- Man bør se på, hvilke konsekvenser det her får for spillerne. Det kan betyde op til 15 minutters ekstra spilletid i hver kamp. Og det er belastende.

Simon Kjær er bekymret for udviklingen med kampe, der varer mere end 100 minutter. Han tænker primært på spillernes øgede risiko for skader. Foto: Claus Bonnerup

- Og der bliver lige frem ikke færre kampe, når vi tænker på ligakampe, landskampe, VM- og EM-slutrunder.

- For mig at se er der noget alarmerende og bekymrende i forhold til risikoen for skader for spillerne, pointerer Simon Kjær.

Undersøgelser har vist, at den effektive spilletid i Premier League, Serie A og Bundesligaen er nede på 53-55 minutter.

Ved VM-slutrunden i Qatar nåede den effektive spilletid på et tidspunkt op på 59 minutter, hvilket beviste, at dommerne havde ekstra fokus på mere effektiv spilletid.

Simon Kjær er mødt frem med 14 minutters spilletid i to kampe, men han ser det slet ikke som et problem. Foto. Jens Dresling

Den danske landsholdsanfører var ikke helt tilfreds med de spørgsmål, han modtog før landskampen mod San Marino

Slet ikke alarmerende

Simon Kjær er mødt frem i landsholdslejren med det, der hedder 14 minutters officiel spilletid fra to indskiftninger i Serie A. Det er selvfølgelig blevet til mere, fordi der har været tillægstid i kampen.

Den sparsomme spilletid i starten af sæsonen er på ingen måde noget, der bekymrer landsholdskaptajnen, fordi turneringen er ganske ung.

Der er blot spiller tre runder i Serie A.

- Man kan ikke rigtigt tegne et billede på nuværende tidspunkt, hvor sæsonen lige er gået i gang.

- Men har jeg kun spillet 45 minutter, når vi mødes næste gang i oktober, så er situationen en helt anden, siger Simon Kjær, der fysisk og mentalt er helt på toppen.

Simon Kjær er blot tre kampe fra at tangere Peter Schmeichels rekord for flest landskampe. Foto: Lars Poulsen

- Jeg elsker at være hjemme med landsholdet. Jeg glæder mig, hver gang vi er samlet, siger landsholdskaptajnen, der blot mangler tre kampe for at tangere Peter Schmeichel rekord på 129 landskampe.

Det kan i praktisk ske i oktober, når Danmark møder Kasakhstan 14. oktober i Parken.