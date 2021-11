BARE IKKE GODT NOK!

Den reservespækkede 3-1 sejr over Færøerne giver følelsen af, at Danmark efter et mindeværdigt år endnu mangler bredden til, at vi ikke kan ende i muddergrøften igen, mener Ekstra Bladets fodboldkommentator Klaus Egelund

KASPER SCHMEICHELS RASERI i overtiden er det vildeste vidnesbyrd om, hvor højt dette danske landshold stræber.

De rød-hvide havde den niende VM-kval kamp i kikkerten uden at indkassere mål. Først måtte han levere et mirakel af en redning på Klæmint Olsens hovedstød, inden han minuttet efter måtte give fortabt mod samme mand.

Forbitrelsen stod i kø med de bandeord, som den ambitiøse danske keeper slyngede ud mod aftenhimlen og holdkammeraterne.

Udødeligheden knust.

At det så blev en scoring, som sendte en anden del af rigsfællesskabet i ekstase, kommer Kasper Schmeichel aldrig til at kunne se det formildende i.

DANMARK SMED PLADSEN I HISTORIEN VÆK på en fredag aften, hvor vi igen sad og kiggede på en pløjemark af en fodboldbane, som ganske enkelt var uegnet til topfodbold.

Jesper Lindstrøm gav allerede efter fem minutter en prøve på, hvad det indebar. En ukompliceret vending i Danmarks højre forsvarsside endte i et bremsespor, der trak græsset op over en meter, og Sølvi Vatnhamar erobrede kuglen.

TÆNK LIGE, HVIS VM-BILLETTEN fredag aften afhang af et resultat. Tænk lige, hvis det havde været Kylian Mbappé, der havde profiteret af mudderskredet, og Karim Benzema der lurede inde foran Kasper Schmeichel.

Om et år spiller Danmark to afgørende Nations League-kampe i september, hvor de rød-hvide kan spille sig ind i kongeklassen i Europa ved at nå slutkampene. Der venter opvarmningskampe til VM. Og et år senere er det EM-kvalifikationen, der kulminerer med seks kampe fra september til november 2023.

Færingerne jublede over deres scoring. Foto: Lars Poulsen

Til den tid vil Parken ganske forudsigeligt være forfaldet til elendighed igen.

DET ER IKKE GÆTTERI. Parken havde allerede før kickoff mod Færøerne lugtet, at græsset ville blive et større tema end pligtsejren.

Så de brugte en del af formiddagen på at forklare de interesserede medier, hvorfor elendighederne gentager sig med systematisk forudsigelighed.

LEV MED DET, var budskabet.

Parken mangler lys, luft, bliver brugt for meget, er bygget forkert og ligger alt for langt mod nord. Græsset er bare ikke langtidsholdbart … og selvfølgelig skal der holdes koncerter i Parken.

Undskyldningerne er ikke nye. De kan stå i en folder med tre fløje og gemmes under skriveunderlaget ved siden af Mogens Jensens mink-erindringer til næste gang.

Det kunne være befriende, hvis det kommende stadionprojekt i Aarhus kom op i en størrelse, hvor Parken løb en risiko ved at lade græsset rådne væk.

STAKKELS TEITUR GESTSSON kom til at levere beviset på, hvorfor snakken om græsset i Parken ikke bare er overflødig og forkælet fodboldnørderi.

Den færøske keeper skulle skifte retning hurtigt, da Daniel Wass kombinerede Yussuf Poulsen fri til skud. Blokeringen af skuddet sendte færingen ned, da han gled og efterlod et helt åbent mål til Andreas Skov Olsen.

DET HAVDE UDLØST LANDESORG, hvis det var sket i den anden ende. Kasper Schmeichel og Simon Kjærs status som clean sheet-konger udslettet af et mudret underlag i Parken.

Det skete så i overtiden, da danskerne blev alt for passive i forsøget på at holde nullet i en kamp, hvor Kasper Hjulmand fik set, at der er ret lang vej for de næstbedste som Daramy og Lindstrøm.

Bevares, VM-billetten var hjemme, så lidt sløseri kunne ventes, men det var i lange stræk ikke penge værd, hvad de rød-hvide leverede.

Selv Joakim Mæhle virkede i feriehumør, men ikke mere end, at landsholdskæledæggen fra Østervrå selvfølgelig lige fik leveret en perle af en scoring til 3-1 i overtiden. Selv når han ikke rigtig gider, så kan han ikke lade være. Derfor elsker vi Mæhle.

Færøerne var aldrig tæt på at ødelægge Danmarks perfekte VM-kval, men der kommer kampe i fremtiden, hvor Danmark ikke kan leve med, at græsset giver uvished.

Et mindeværdigt landsholdsår sluttede med følelsen af at kunne se muddergrøften igen.

Og det er et bevis for, at Danmark har rykket sig kolossalt, at det kan beskrives med ordene.

BARE IKKE GODT NOK!