Bare rolig, Danmark. Det går aldrig galt

Danmark taber ikke i aften. Vi spiller end ikke uafgjort. For Danmark dummer sig aldrig mod de små

Ekstra Bladets forside med Uffe Ellemann-Jensen i 1998, hvor han konstaterede, at 'den er hjemme', er blevet en klassiker i dansk presse og politik.

For Venstre-formanden troede aftenen før folketingsvalget, at han dagen efter ville kunne gå til dronningen og senere påtage sig hvervet som statsminister.

Sådan gik det som bekendt ikke, og siden er det blevet sætningen, man bare ikke siger. I hvert fald ikke før, den rent faktisk er hjemme.

Men vi drister os alligevel til at konstatere, at det danske fodboldlandshold sent i aften er tre point rigere i EM-kvalifikationen. For modstanderen er San Marino, verdens dårligste landshold.

Som vi her på sitet onsdag konstaterede, er det ikke lykkedes miniputten at vinde en fodboldkamp siden 2004. Den artikel kan du i øvrigt læse her: Uden sejr i 19 år: Danmark møder verdens dårligste

Det giver dem en plads som nummer 208 på FIFA's verdensrangliste. Lige efter Anguilla, Jomfruøerne og Sri Lanka. Og foran...ingen. Intet land i hele verden ligger efter San Marino.

Kasper Hjulmand og landsholdet møder torsdag aften San Marino, som Danmark aldrig tidligere har spillet A-landskamp mod. Foto: Kenneth Meyer

Dog problemer i Tórshavn

Så den er hjemme.

Og et kig på statistikken mod såkaldte miniputter vidner da også om, at Danmark aldrig kvajer sig mod dem.

Siden årtusindeskiftet og Morten Olsens ansættelse har Danmark mødt en miniput 16 gange, og alle gange er det endt med sejr til Olsens, Hareides og Hjulmands tropper. Og kun to gange er det lykkedes modstanderen af score mod Danmark.

Men vi skal ikke længere tilbage end til de to kampe mod Færøerne i VM-kvalifikationen i 2021 for at finde kampe mod en klar underdog, hvor Danmark havde store problemer. Især opgøret i Tórshavn 4. september 2021 står stærkt i erindringen.

Nedenfor får du listen over de 16 kampe, og skal man finde en kamp, hvor korthuset er væltet for Danmark, skal vi tilbage til 1995 og udekampen i EM-kvalifikationen mod Cypern, der endte 1-1. Og så var der et par 0-0'ere i Vilnius og Riga i kølvandet på EM-triumfen i '92.

Og San Marino? Dem har vi aldrig tidligere mødt i A-landsholdsregi. DBU-direktør Peter Møller kan dog prale med at have scoret hattrick mod dem i OL-kvalifikationen i 1991...

Danmark mod miniputterne siden årtusindeskiftet

Ebbe Sand, Stig Tøfting og Thomas Gravesen efter Sands scoring til 1-1 mod Malta i Parken i 2001. Han scorede senere sejrsmålet kort før tid. Foto: Lars Poulsen

16. aug. 2000: 2-0 over Færøerne i Tórshavn (venskab)

24. mar. 2001: 5-0 over Malta i Valletta (VM-kval.)

6. jun.: 2001: 2-1 over Malta i Kbh. (VM-kval.)

12. okt. 2002: 2-0 over Luxembourg i Kbh. (EM-kval.)

11. jun. 2003: 2-0 over Luxembourg i Luxembourg (EM-kval.)

11. okt. 2006: 4-0 over Liechtenstein i Vaduz (EM-kval.)

12. sep. 2009: 4-0 over Liechtenstein i Aarhus (EM-kval.)

31. aug. 2016: 5-0 over Liechtenstein (venskab)

5. sep. 2019: 6-0 over Gibraltar i Gibraltar (EM-kval.)

15. okt. 2019: 4-0 over Luxembourg i Aalborg (venskab)

15. nov. 2019: 6-0 over Gibraltar i Kbh. (EM-kval.)

7. okt. 2020: 4-0 over Færøerne i Herning (venskab)

28. mar. 2021: 8-0 over Moldova i Herning (VM-kval.)

4. sep. 2021: 1-0 over Færøerne i Tórshavn (VM-kval.)

9. okt. 2021: 4-0 over Moldova i Chisinau (VM-kval.)

12. nov. 2021: 3-1 over Færøerne i Parken (VM-kval.)