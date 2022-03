Bedre end nogensinde

Det er lidt af et paradoks for Andreas Cornelius at vende hjem til landsholdet.

For med den medvind han aktuelt har på klubholdet i Trabzonspor, så er det ikke for meget at kalde ham landsholdets mest succesrige.

Han står med mesterskabet i hånden og er i semifinalen i pokalturneringen. Derved er kursen sat mod The Double.

Andreas Cornelius var i centrum ved onsdagens træning. Trabzon-angriberen virker skarp og træfsikker for tiden. Foto: Lars Poulsen.

Den 29-årige dansker er samtidig Trabzonspor-topscorer med 12 træffere og vælter sig i positiv omtale.

Men han er langtfra en sikker starter hos Kasper Hjulmand.

Som nu onsdag formiddag på træningsbanen på Marbella Football Center, hvor landsholdet forbereder sig. Her startede ’Corner’ på det forkerte hold, da der blev spillet til to mål. Han kom dog over på et rigtige hold senere under træningen.

- Jeg er i form og skarp. Om det er nok til en stamplads, må du ikke spørge mig om.

- Jeg udfylder præcis den rolle, som jeg får. Uanset om det er som starter eller indskifter, siger en ydmyg Andreas Cornelius.

Landstræner Kasper Hjulmand erkender, at ’Corners’ succes giver ham positive udfordringer, når han skal vælge sit mandskab.

- Han har undgået skaderne, oplevet kamprytmen og er blevet meget mere stabil i sine præstationer. Det er klart, at det betyder noget for spillerne, når de præsterer godt på klubholdet, fastslår han.

Det er lige før Andreas Cornelius kan gå på vandet med den succes, han oplever ved Sortehavet.

For han er i øjeblikket i gang med at skrive tyrkisk fodboldhistorie. Det bliver således første gang siden 1984, at Trabzonspor vinder mesterskabet.

Andreas Cornelius er udover succesen i Tyrkiet også blevet far for første gang. Foto: Lars Poulsen.

- Vi vinder mesterskabet, det er jeg ikke i tvivl om. Vi fører med 15 point med otte kampe tilbage.

- Det er helt vildt at opleve, hvordan hele byen er oppe at køre over vores succes.

- Til hver hjemmekamp sidder der 40.000 på stadion, og de larmer. Hele byen er præget af, at det går så godt for os. Når vi kører til kamp gennem byen, står fans i siden af vejen på hele ruten med Trabzon-flag. Det er lidt vildt, forklarer Andreas Cornelius.

Trabzonspor er oftest med i toppen, men det plejer at være Istanbul-klubberne, der løber med mesterskabet.

- Vi er lidt en outsiderklub, men den bedste uden for Istanbul. De har nok lidt mindreværdskomplekser over, at vi vinder i år, siger angriberen, der har sin helt egen forklaring på, hvorfor han har været forskånet for skader og sæsonen har været så succesfuld.

Andreas Cornelius viste det store smil frem ved onsdagens træning i Marbella med det danske landshold. Det er dog tvivlsomt om han får lov at spille fra start mod Holland. Foto: Lars Poulsen.

- I modsætning til Italien, hvor man træner lige så hårdt som de kampe, man spiller, så har jeg fået lidt frihed til at styre, hvor meget belastning, jeg kan tåle.

- Vi har fundet en god balance, og det har betydet, at jeg har undgået overbelastnings- og muskelskader, forklarer han.

Han har fundet ud af, at det er afgørende for ham at spille på et tophold frem for et hold, der kæmper for overlevelse.

- Jeg har brug for at blive sat op af mine medspillere. Derfor skal jeg også indgå i relationer, fordi jeg ikke er en dribletype, der alene afgør kampene, forklarer Cornelius, der udover den sportslige succes også har fået jackpot på hjemmefronten, hvor den 29-årige angriber er blevet far.

Andreas Cornelius har meget at glæde sig over for tiden. 12 scoringer i ligaen, en nylig titel som far og snart tyrkisk mester. Foto: Lars Poulsen.

- Min kæreste er god til at tage sig af vores søn, så jeg kan være professionel og få sovet de nødvendige timer.

- Forandringen har ikke været så stor, fordi man i forvejen er meget hjemme for at restituere, når man er professionel fodboldspiller, forklarer han.

Der er udsigt til den mest succesrige sæson i udlandet for Andreas Cornelius, der trods alt har nået at optræde i både Cardiff, Atalanta, Bordeaux, Parma og altså Trabzonspor.

Landsholdet trænede onsdag i Spanien.

