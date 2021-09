Bedst som underdogs

Fyldte tribuner i Parken skal bære Danmark frem mod den fjerde sejr af fire mulige onsdag aften i VM-kvalifikationen.

Selv om modstanderen ’kun’ er nummer 49 på verdensranglisten, forudser Kasper Hjulmand en vanskelig udfordring, fordi Skotland får den kamp, de ønsker.

- Skotland er helt klart bedst, når de er underdogs, siger landstræneren og henviser til deres præstation i gruppespillet under EM, hvor de spillede 0-0 mod England.

- Vi kommer til at møde et hold, der aldrig giver op. De bliver ved, og de fighter for hinanden.

- Skotsk fodbold har udviklet sig de senere år, hvor de også har leveret fine resultater. De besejrede Tjekkiet to gange og spillede uafgjort mod Holland, forklarer landstræneren, der har ændret sin strategi på grund af afbuddene.

Joakim Mæhle og Kasper Hjulmand i en glædelig stund under EM. Nu venter Skotland og et nyt step mod VM næste år. Foto: Lars Poulsen.

Syv afbud til Hjulmand Syv udskiftninger - de er trådt ud: Jannik Vestergaard, skadet Nicolai Boilesen, skadet Andreas Cornelius, skadet Rasmus Falk, skadet Philip Billing, syg Martin Braithwaite, skadet og afbud til Skotland – i spil til kampene mod Færøerne og Israel. Kasper Dolberg, skadet og afbud til Skotland – i spil til kampene mod Færøerne og Israel. - De er kaldt ind: Matthias Jensen, Brentford. Jesper Lindstrøm, Frankfurt. Victor Nelsson, Galatasaray Jacob Bruun Larsen, Hoffenheim. Andreas Maxsø, Brøndby. Marcus Ingvartsen, Union Berlin

Omvendt så kommer Danmark med momentum, men må leve med flere afbud:

- Skotland skal være gode, hvis de skal besejre os. Vi kommer til at stille et stærkt mandskab, hvor vi skal spille med høj intensitet i alle tre kampe, pointerer han.

Danmark går efter fuldt hus i de tre kval-kampe mod Skotland, Færøerne og Israel. Bliver det tilfældet, står Danmark med 18 point efter de seks første kampe og har mere end ét ben i næste års VM-slutrunde.

Danmark kan trods afbud stille med følgende mandskab onsdag i Parken.

Det kunne se sådan ud:

Kasper Schmeichel – Daniel Wass, Simon Kjær, Andreas Christensen, Joakim Mæhle – Pierre Emile Højbjerg, Thomas Delaney, Mikkel Damsgaard – Jacob Bruun Larsen, Yussuf Poulsen, Mohamed Daramy.

Kasper Hjulmand har fået syv afbud og skal blande sine kort lidt anderledes til onsdagen VM-kval mod Skotland. Foto: Lars Poulsen.