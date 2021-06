Begræder Bendtner-stop: Ærgerligt at se

Torsdag sagde Nicklas Bendtner endelig det, som, de fleste vidste, var uundgåeligt. Det er slut med den aktive karriere som fodboldspiller.

Den tidligere landsholdsangriber havde store stunder i rødt og hvidt, som vil blive husket, mener Thomas Delaney.

- Han var en kæmpe profil på og uden for banen. Det er ærgerligt at se, men han har haft en flot karriere, siger han på fredagens digitale presseseance, hvor Ekstra Bladet var med.

- Med Nick husker man lige så meget hans gode kampe og vigtige mål som tiderne uden for banen. Han var en kammerat at spille med.

- Uagtet om han spillede i sin egen klub eller ikke, så troppede han altid op og var afgørende. Der var især kampe mod Italien, hvor jeg kan huske, han gjorde en stor forskel for os, siger Dortmund-spilleren.

Bendtner scorede blandt andet to mål i 2-2-kampen mod Italien tilbage i 2013, hvor Danmark kæmpede desperat for en VM-billet, men desværre missede den trods Bendtners mål.

Thomas Delaney og Nicklas Bendtner i landsholdslejren. Foto: Lars Poulsen

For tidligt?

Den lange angriber nåede 81 landskampe og 30 mål, men tallet stod stille efter vragningen til VM i 2018, hvor han var en af de sidste til at blive siet fra af daværende landstræner Åge Hareide.

Derfra var det tydeligt at se, at Bendtner ikke kom tilbage til sit allerhøjeste niveau igen, men var det alligevel for tidligt at sige farvel til den aktive karriere?

- Det kan jeg ikke svare på. Hvis han havde mulighed for noget fantastisk så måske. Det handler om mange ting, bl.a. hans krop, siger Delaney, der selv fik debut på landsholdet i 2013 og altså havde fem år på landsholdet med Bendtner.

Pladsen som den forreste angriber er en af de mest åbne på Kasper Hjulmands nuværende landshold: Jonas Wind har lignet første mand i køen, men Kasper Dolberg presser sig også på, og i testkampen mod Tyskland spillede Yussuf Poulsen spydspids.

Martin Braithwaite har desuden spillet langt de fleste af sine Barcelona-kampe som frontangriber, og Andreas Cornelius kan også være en joker, hvis hovedspillet skal opprioriteres.