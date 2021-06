Beklager dybt efter nedbrud: - Kontakt os

På TV3-kanalerne har de længe reklameret med, at EM kan ses eksklusivt hos dem, selvom DR altså også sender live fra 32 af de 51 kampe.

Men torsdagens kamp mellem Danmark og Belgien kunne kun ses i TV3-regi, og selvom der var tale om et storslået setup, så gik det tekniske ikke helt efter planen.

Seere på såvel streamingtjenesten Viaplay som flow-tv-kanalen TV3 måtte midt i første halvleg undvære lyd fra både stadion og kommentatorer i flere minutter. Og for Viaplay-seere, der forsøgte at genstarte signalet, betød det blot, at billedet også røg.

Ekstra Bladet har dagen derop forsøgt at skaffe en forklaring til de frustrerede seere og har fået et skriftligt svar fra Mette Barnes, Vice President, PR & Communications Nordic Entertainment Group, der driver Viaplay.

- Vi er helt bekendte med, at flere oplevede problemer med vores service i går under landskampen mellem Danmark og Belgien, skriver Barnes til Ekstra Bladet.

Kampen mellem Danmark og Belgien blev vist med flere minutters tekniske problemer. Foto: Lars Poulsen

- Vi oplevede desværre nogle tekniske udfordringer, som vi selvfølgelig beklager dybt.

- I lyset af udfordringerne opfordrer vi de af vores kunder, der var berørte til at tage direkte kontakt til os, lyder det fra Barnes.

Ekstra Bladet ville gerne høre om årsagen til nedbruddet, om der er mulighed for kompensation, og om man skal frygte for signalet til fremtidige store kampe.

Vi ville også gerne have hørt til, hvorfor reklamerne lå placeret lige på sekundet, hvor sidste tone i nationalsangen lød, samt have uddybet hvorfor kampen lå på TV3, når de fleste sportsfans har prioriteret TV3+, hvor fodboldkampe normalt ligger.

Men Mette Barnes har ikke ønsket at kommentere sagen yderligere.

Når Danmark spiller på mandag mod Rusland kan kampen - ligesom åbningskampen mod Finland - både ses på DR og på Viaplay. Flasker det hele sig for Danmark, så vil der være tale om historisk præstation, der ikke er set lignende i de 34 foregående EM-grupper.