Bekræfter: Vi forhandler med dansk landsholdsspiller

Jens Stryger Larsen er blevet meldt tæt på at skifte til tyrkiske Trabzonspor, og nu bekræfter mesterklubben, at der forhandles om en aftale

Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så er den danske landsholdsspiller Jens Stryger Larsen meget tæt på at blive præsenteret i den tyrkiske mesterklub, Trabzonspor.

Og nu bekræfter klubben til den tyrkiske børs, at de er i gang med at forhandle med forsvarsspilleren om en mulig aftale.

Dermed ser det ud til, at Andreas Cornelius snart får dansk selskab i Trabzonspor.

Den 31-årige dansker har været ude i kulden i sin italienske klub Udinese, efter han ikke har været interesseret i et forlænge den kontrakt, der udløber denne sommer.

Derfor kan den tyrkiske storklub også hente Stryger Larsen på en fri transfer, hvilket mere og mere altså tyder på vil ske.

Trabzonspor var blandt de klubber, der var på plads i Wien, da Danmark vandt 2-1 over Østrig med Jens Stryger Larsen som matchvinder, og danskeren blev derfor for nylig også spurgt ind til et muligt skifte til de tyrkiske mestre:

- Jeg har ingen kommentarer til specifikke klubber, men det er rigtigt, jeg skal finde mig en ny arbejdsgiver. Der er ikke så lang tid til, at jeg ikke længere har en kontrakt, og jeg vil gerne have en afklaring så hurtigt som muligt. Også for at få ro på hjemmefronten og fremtiden, udtalte han.

Her fortalte han samtidig, at han havde drømme og ambitioner om at fortsætte i udlandet på højt niveau.

Jens Stryger Larsen har spillet de seneste fem sæsoner i Udinese. Inden da blev det til tre år i østrigske Austria Wien.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Læs også: Tre bomber tikker i FC Midtjylland