Bekymret Hjulmand: EM på ulige vilkår

Når EM skydes i gang om to en halv uge med åbningskampen mod Finland har Danmark ikke samme vilkår som flere af de andre nationer ved slutrunden.

Store nationer som Italien og Belgien er allerede færdigvaccineret og har derfor ikke corona-spøgelset hængende over hovedet under hele slutrunden.

Det har Kasper Hjulmand med sit landshold. Og det er noget, der bruges mange kræfter og energi på.

- Vi skal ikke have vacciner før andre. Det siger jeg ikke, men UEFA burde have gjort som IOC, der har ordnet vacciner til de aktive under OL, mener Kasper Hjulmand, der også er ked af, at konkurrence-vilkårene ikke bliver ens for alle holdene under slutrunden.

- Min største bekymring under EM er ikke skader, men hvis vi bliver ramt af corona. Vi har ikke tænkt og talt om andet det sidste år. Vi bruger meget energi på det.

- Om få dage træder vi 50 mennesker ind i en boble, hvor vi skal være under hele slutrunden. Det havde været fint, hvis UEFA havde ordnet det, så alle 24 nationer blev vaccineret før slutrunden. Det havde også skabt ens vilkår for alle nationer, pointerer landstrænern.

Zanka med gode relationer

Tirsdag udtog han sin trup på 26 spillere til EM. Landstræneren har lagt vægt på spillere, der i forvejen har gode relationer mellem hinanden.

Det var en af årsagerne, til at Mathias Zanka Jørgensen blev udtaget til truppen.

- Det er svært at tage chancer med en EM-trup. Zanka har spillet mange gode landskampe, han har vist fint niveau på det seneste, og så har han spillet mange kampe sammen med flere af spillerne i truppen.

- Det er helt afgørende at have relationer til de andre spillere i truppen, pointerer Kasper Hjulmand.

Han fandt også plads til Anders Christiansen fra Malmö FF, mens spillere som Jens Jønsson, Lasse Schøne, Henrik Dalsgaard, Pione Sisto og Marcus Ingvartsen ikke kom med.

10-12 på standby-liste

Kasper Hjulmand har lavet en standby-liste med 10-12 navne. De spillere skal kunne træde til, hvis der opstår skader i den danske EM-trup i forberedelsesfasen.

Kasper Hjulmand kan kun skifte ud fra 1. juni og frem til 12. juni i tilfælde af skader eller sygdom.

- Jeg vil ikke ind på, hvem der står på den liste, men jeg ved, hvor de spillere opholder sig. De må gerne rejse på ferie, men skal kunne stille i landsholdslejren med kort varsel, forklarer landstræneren.