Belgien laver særlig Eriksen-hyldest

Fra sin sygeseng på 14. etage på Rigshospitalet kommer Christian Eriksen til at opleve en helt speciel hyldest torsdag aften få hundrede meter fra, hvor han er indlagt.

Det belgiske landshold har købt ind på initiativet fra danske fans om at hylde Christian Eriksen, når EM-kampen i Parken runder ti minutter.

Der skal klappes for Christian i ét minut.

- Vi sparker bolden ud af banen, når der er spillet ti minutter, så stopper vi op og klapper sammen med Danmark for at hylde Christian, siger Romelu Lukaku på onsdagens pressemøde foran torsdagens kamp.

Christian Eriksen og Romelu Lukaku er mere end holdkammerater i Inter. De er også gode venner. Foto: Daniele Mascolo/Ritzau Scanpix

For Lukaku kom ulykken med Christian Eriksen tæt på. De er holdkammerater i Inter og har brugt meget tid sammen i Milano.

Den stærke angriber har været i sms-kontakt med sin holdkammerat, og han vil gerne besøge ham på Rigshospitalet, hvis det er muligt.

- Jeg har talt med vores træner om at besøge Christian på hospitalet. Men det er ligesom op til Christian og hans familie, fordi jeg også ved, han har brug for fred og ro. Men jeg er der, hvis han har brug for mig.

- Under alle omstændigheder vil jeg sende ham en besked på et tidspunkt torsdag, sagde Romelu Lukaku, der også fremhævede Simon Kjær indsats, da han gik forrest for at redde Christian Eriksen.

- Den handlekraft, Simon Kjær viste på banen, var imponerende. Det er noget, som alle vi spillere skal lære af og se godt efter.

Den belgiske landstræner Roberto Martínez ønsker at se Christian Eriksen tilbage på fodboldbanen. Foto: Virginie Lefour/AFP

Den belgiske landstræner Roberto Martínez talte også yderst respektfuldt om den danske 10'er og sagde, at kampen torsdag også skulle være en fejring.

- Vi skal fejre lægerne, og vi skal fejre Chrstian. Som hold vil vi gerne sende vores tanker til Christian, og vores besked er, at fodbold ikke det samme, hvis ikke Christian er på banen.

- Alt, vi ønsker, er, at han kommer sig hurtigt og kommer tilbage, sagde Roberto Martínez, der var helt indforstået med den markering, som hans spillere vil lave i Parken i 10. minut.