Belgien sikrer EM-billet efter målorgie i Lukaku-triumf

De belgiske fodboldstjerner blev som første nation klar til EM-slutrunden i 2020 torsdag aften.

Her skulle Belgien hente tre point for at sikre kvalifikationen, og det så på forhånd overskueligt ud.

Belgien tog hjemme imod San Marino, der mødte op med nul point og en målscore på 0-28.

Den blev kraftigt forværret, da Belgien nærmest på et kvarter afgjorde det hele og endte med at vinde 9-0 efter pauseføring på 6-0.

Dermed har Belgien i gruppe I syv sejre i ligeså mange kampe på førstepladsen, og da de to bedste i gruppen kvalificerer sig, så kan Belgien ikke hentes af Cypern med ti point.

Cypern vandt torsdag 2-1 ude over Kasakhstan. Her udlignede FC Københavns Pieros Sotiriou til 1-1 for Cypern, som i teorien stadig kan hente Rusland, der med 4-0 over Skotland har 18 point på andenpladsen med tre kampe igen.

Belgierne skulle dog lige i gang, før målene sejlede ind, og det blev Romelu Lukaku, der indledte målfesten efter 28 minutter.

Inter-angriberen sparkede resolut bolden i mål i feltet, og dermed blev han den første til at score 50 mål for det belgiske landshold.

Nacer Chadli øgede til 2-0 tre minutter senere, inden San Marino scorede et selvmål ti minutter før pausen.

I det 41. minut fik Lukaku igen rigeligt med tid og plads, og han sendte bolden i mål til 4-0, inden Toby Alderweireld to minutter senere øgede til 5-0.

I tillægstiden smaskede Youri Tielemans kuglen i nettet til 6-0.

I anden halvleg tog Belgien igen en ordentlig pause, inden Christian Benteke i det 79. minut nettede til 7-0 tre minutter efter, at han havde afløst Lukaku.

18-årige Yari Verschaeren og Timothy Castagne scorede de to sidste mål.

Se også: Utilfreds præsident: - Det er alvorligt

Se også: United-stjerne: Det går den gale vej med racismekampen

Se også: Stjernen vækker opsigt: - Alle mørkhudede spillere bør forlade ligaen

Se også: TV-ekspert fyret: - Giv ham 10 bananer