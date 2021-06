Belgien skuffer i tam EM-test

Belgien, der er en af Danmarks kommende modstandere ved EM, spillede torsdag blot 1-1 mod Grækenland i en testkamp.

Dortmunds offensivspiller Thorgan Hazard bragte det belgiske mandskab foran i første halvleg, men Grækenland fik udlignet ved forsvarsspilleren Georgios Tzavellas.

Hjemme på King Baudouin i Bruxelles stillede den belgiske landstræner, Roberto Martínez, op med en blanding af profiler og forventede reserver ved EM.

Grækerne havde den første chance, men siden forsøgte stjerneangriberen Romelu Lukaku sig også for Belgien, inden ballet blev åbnet efter 20 minutters spil.

Thorgan Hazard satte selv fart i et angreb og spillede bande med en holdkammerat, inden han dirigerede bolden i nettet.

Generelt havde det normalt sprudlende belgiske hold dog mere end almindeligt svært ved at producere chancer. Dertil var spillet for langsomt over for et lavtstående græsk hold.

I stedet blev der bragt balance i regnskabet efter 66 minutter, da den græske stopper Georgios Tzavellas fulgte op på et forsøg på stolpen efter et frisparksindlæg.

Belgien afvikler søndag sin generalprøve inden EM, når Kroatien, der også skal til slutrunden, kommer på besøg.

Andetsteds tankede en anden EM-deltager, Schweiz, målmæssig selvtillid med en 7-0-sejr over Liechtenstein. Dinamo Zagreb-angriberen Mario Gavranovic lavede tre mål.

Tyrkiet spiller åbningskamp mod Italien 11. juni, og det tyrkiske mandskab var også i aktion torsdag. Her blev det til 2-0 over Moldova i tyske Paderborn.

Ukraine slog Nordirland med 1-0 på hjemmebane i sin næstsidste testkamp før EM, hvor holdet er i pulje med Holland, Østrig og Nordmakedonien.

