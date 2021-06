Belgisk fan afbryder interview og 'stjæler' journalist

Det endte med at blive et spøjst interview, da Ekstra Bladets sportschef, Allan Olsen, skulle vurdere Danmarks chancer fremover

Det gik ikke helt som planlagt, da Ekstra Bladet-journalist Maya Westander ude foran Parken efter kampen skulle spørge sportschef hos Ekstra Bladet, Allan Olsen, om Danmarks chancer videre i sommerens EM-turnering.

En festlig, belgisk fan, der nok havde fået et par fadøl inde i Parken, fik nemlig lyst til at være med i interviewet, inden han besluttede sig for at afslutte interviewet og tage Maya Westander med videre.

Ekstra Bladet spurgte sportsjournalisten, om hvor de egentligt gik hen, og hvordan det føles at blive afbrudt midt i et interview.

Hej Maya. Hvor gik dig og belgieren egentligt hen?

- Jeg fik sneget mig hurtigt ud af grebet, men han kom tilbage sammen med nogle venner. De var ret søde, så det var hyggeligt. Generelt var de belgiske fans var meget søde, de var i godt humør og selvfølgelig glade for pointene, men de roste altså også danskerne rigtig meget.

Hvad tænker du i situationen, når du prøver at lave et interview?

- Allan er jo lynhurtig til at kontrollere situationen ved at lægge en hånd på belgierens ryg. og så er han jo ikke irriterende, han er faktisk meget sød. Det er dog svært for mig at koncentrere mig, når jeg skal spørge Allan om Danmarks chancer, der kan jeg ikke holde masken mere.

Efter Danmarks ærgerlige 1-2-nederlag til Belgien var det dog en god måde at komme i lidt bedre humør, fortæller Maya Westander.

- Det var en sjov oplevelse. Der var selvfølgelig en lidt flad stemning hos de danske fans, så det var godt, at de belgiske fans kunne hjælpe til at holde humøret højt.