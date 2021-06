Belgisk målscorer misser Finland-kamp

Belgien er uden kantspilleren Thorgan Hazard, når holdet runder sit gruppespil ved EM af med et opgør mod Finland.

Den 28-årige Hazard rejser slet ikke med resten af truppen til Rusland, hvor kampen mod Finland bliver afviklet mandag aften fra klokken 21.00.

Det oplyser det belgiske fodboldforbund på Twitter.

Ifølge belgiske medier har Dortmund-spilleren fået et slag over sit venstre knæ, og det er årsagen til fraværet.

Hazard, der er lillebror til Eden Hazard, har ellers spillet 90 minutter i begge Belgiens kampe ved EM hidtil, og han scorede til 1-1, da holdet torsdag slog Danmark med 2-1 i Parken.

Belgien er sikre på at avancere til ottendedelsfinalerne inden opgøret mod Finland, men skal hente en uafgjort for at sikre sig gruppe B's førsteplads.

Set med danske briller skal Belgien dog meget gerne vinde opgøret.

Får Finland point, kan Danmark nemlig ikke længere slutte på andenpladsen, men maksimalt håbe på avancement som en af de fire bedste 3'ere i gruppespillet.

Danmark spiller mod Rusland i Parken sideløbende med Belgien og Finlands kamp i Sankt Petersborg.

Belgien må i forhold til sin originale 26-mands-trup også undvære højrebacken Timothy Castagne. Han pådrog sig et dobbeltbrud ved sit ene øje i holdets åbningskamp mod Rusland og er dømt ude i resten af EM-turneringen.