Belgisk stjerne jublede behersket i respekt for danskerne

Kevin De Bruyne startede ude mod Danmark, men da han kom ind, blev han altafgørende for Belgien.

Sammen med to andre indskiftere, Axel Witsel og Eden Hazard, vendte han kampen på hovedet efter stor dansk dominans, og så scorede han selv det afgørende mål for belgierne.

Målet sendte Belgien mod ottendedelsfinalen, men det fik ikke Kevin De Bruyne til at gå amok i jubelrus. I stedet sendte han en tanke til Christian Eriksen, der lå på Rigshospitalet få hundrede meter fra Parken.

- Jeg er selvfølgelig glad, men jeg respekterer menneskene her for meget til at juble vildt. Jeg løb hen til den del af banen, hvor Christian Eriksen faldt om i lørdags, og så holdt jeg mig i ro, siger Kevin De Bruyne ifølge uefa.com.

Danmark spillede belgierne ned under græstæppet i store dele af første halvleg og kom allerede på 1-0 i kampens andet minut.

I den belgiske lejr var skuffelsen over egen indsats før pausen stor.

- Vi spillede dårligt - mig selv inklusive. Det må vi være ærlige om, siger angriberen Romelu Lukaku.

- Vi kom ikke med den kvalitet, der var forventet af os, men vi skal ikke være for negative. Danmark spillede en fremragende kamp. Det var en god test, og vi er videre, siger han.

I Christian Eriksens fravær forsøgte Danmarks landstræner, Kasper Hjulmand, sig med en 3-5-2-opstilling. Det havde den rutinerede forsvarsspiller Jan Vertonghen ikke regnet med.

- Danskerne overraskede os med deres system, og vi var slet ikke til at kende. Vi var altid et skridt bagud, virkede det til.

- Men så kom De Bruyne, Witsel og Hazard på banen, og de ændrede ganske enkelt kampen. De kom med noget ekstra kvalitet - sådan er det bare, siger Vertonghen.

Kevin De Bruyne, som brækkede en knogle i ansigtet i Champions League-finalen i maj, spillede sine første minutter i EM-turneringen og var som sagt afgørende.

- Jeg synes selv, jeg spillede okay, men jeg havde også nogle dårlige momenter. Fordi bruddet ikke er helet, var jeg nogle gange bange for at gå ind i dueller med hovedet, siger han.