Belgisk stjernefald

Thibaut Courtois er rejst hjem til Madrid, Kevin de Bruyne er blevet i Belgien, fordi han venter på at blive far for tredje gang – Eden Hazard har ankelproblemer og ligner ikke en starter

Stjernerne falder på stribe for Belgien.

Verdens på papiret bedste landshold er kommet til Danmark uden en af klodens bedste midtbanespillere, Kevin de Bruyne.

Den 29-årige Manchester City spiller har fået lov at blive hjemme, fordi han venter på at blive far for tredje gang.

Thibaut Courtois er rejst hjem til Madrid. Der har været forlydender om en positiv coronatest, men det er ikke blevet bekræftet.

Læg dertil, at anfører Eden Hazard på ingen måder ligner en starter i Parken. Den 29-årige kaptajn har hele sæsonen kæmpet med ankelproblemer. Og de seneste tre dage har han ikke trænet sammen med resten af holdkammeraterne.

- Hazard vil spille, men ikke nødvendigvis fra start. Han er fit, men en spiller som Hazard, der kommer lige fra ferie, vil ikke spille to kampe, udtaler landstræner Roberto Martinez.

Real Madrid havde direkte opfordret til, at Hazard fik fred og ro og ikke skulle spille de to landskampe. Efter de spanske mestre blev slået ud af Champions League 7. august til Manchester City, har han holdt ferie og slet ikke trænet.

Det ventes heller ikke, at Romelu Lukaku spiller både mod Danmark og Island i de to forestående kampe. Den store angriber er netop vendt retur efter en meget kort ferie på blot ti dage.

Det svækker naturligvis det mandskab Roberto Martinez sender på banen lørdag i Parken.

Men med en rejse på verdensranglisten fra nummer 71 til nummer ét på 13 år er det et udtryk for, at Belgien har fået et mandskab med mange spillere at vælge mellem. Og det er vel at mærke kun et land, der er under dobbelt så stort som Danmark - 11 millioner indbyggere.

Kevin de Bruyne (t.h) er ikke med mod Danmark og anfører Eden Hazard har ikke trænet hele ugen. Det bliver et belgisk mandskab i stærkt svækket udgave. Foto: Geert Vanden Wijngaert/Ritzau Scanpix

En klar filosofi

Roberto Martinez tiltrådte som landstræner efter fiaskoen ved EM 2016, hvor Belgien tabte 1-3 til Wales i kvartfinalen.

Siden bragte han nationen i VM-semifinalen, hvor de dog tabte 0-1 til de senere verdensmestre fra Frankrig.

Nu har han et modent mandskab, der for alvor skal toppe frem mod EM 2021 og VM 2022.

- Med Martinez fik Belgien en træner med et klart og tydeligt koncept. Han har skabt en enorm vinderkultur i en gruppe af spillere, hvor harmonien blomstrer. Der er og har aldrig været konflikter blandt spillerne. Og så har det også haft enorm betydning, at han bruger spillerne på de positioner, hvor de er bedst, mener Rudy Nuyens, der er journalist på Het Laatste Nieuws.

Romelu Lukaku (t.h) takker her Christian Eriksen for et oplæg i en turneringskamp for Inter. Lørdag er de på hver sit hold, når Danmark og Belgien mødes i Parken. Det er dog tvivlsomt om Lukaku spiller hele kampen lørdag aften. Foto: Emilio Andreoli/Ritzau Scanpix.

Uddanner bedre spillere

Fundamentet for den enorme belgiske fremgang de senere år blev skabt efter EM 2000, hvor Belgien delte værtskabet med Holland. Her blev en stor del af overskuddet fra slutrunden smidt i et moderne fodboldcenter i Tubize, en forstad til Bruxelles.

Det er blevet samlingspunktet for al belgisk landsholdsfodbold på alle niveauer.

- Hele omstillingen med talentudviklingen i Belgien har haft enorm betydning. Nu uddanner Belgien langt mere tekniske og kreative spillere end tilfældet var for 25-30 år siden, mener tidligere landstræner Morten Olsen, der i mange år har boet i Belgien, faktisk blot ti kilometer fra det belgiske træningsanlæg.

- Vi kan sagtens følge i fodsporet på Belgien, der har oprustet voldsomt på både træneruddannelsen og uddannelsen af spillerne. Jeg ser jo allerede planer om et samlingssted for landsholdene på Fyn, uddyber Morten Olsen.

