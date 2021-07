Belgiske stjerner slås mod tiden

De belgiske stjerner Eden Hazard og Kevin De Bruyne er stærkt tvivlsomme til EM-kvartfinalen mod Italien fredag.

Det fortæller landstræner Roberto Martínez.

- Vi ved, at vi kæmper mod tiden. Vi kommer til at beslutte os i sidste øjeblik, om de skal spille, siger spanieren ifølge Reuters.

Kevin De Bruyne kom til skade med sin ankel i ottendedelsfinalen mod Portugal, mens Eden Hazard bøvler med baglåret, efter at han måtte forlade banen i samme opgør.

Begge har dog været med flyet til München, hvor belgierne spiller fredag.

- Vi har set fremskridt, men vi må se i morgen (fredag, red.), om de kan blive involverede eller ej. Vi kan desværre ikke træffe en beslutning allerede nu, siger Roberto Martínez.

Han fortæller, at holdets medicinske stab skal give ham en vurdering i løbet af fredag eftermiddag, og derefter tager han en beslutning om, hvorvidt og i hvilket omfang de to stjerner skal bruges.

Belgien møder Italien på Allianz Arena i München, og Belgiens spanske landstræner har stor respekt for modstanderen, der måtte knokle hårdt for at slå Østrig i ottendedelsfinalen.

- Statistisk er vi de to bedste hold i turneringen, siger Roberto Martínez.

- Det er en skam, at vi skal mødes i kvartfinalen. Men sådan er kvaliteten af den her turnering, og vi skal være klar til det. Der er ikke de store hemmeligheder, og kampen bliver afgjort på små detaljer, siger han.

Roberto Martínez' tropper har nået kvartfinalen efter en sejr over Portugal i ottendedelsfinalen. Kvartfinalen mod Italien løber af stablen fredag klokken 21.