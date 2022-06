Benzema opgiver anke i sag om afpresning

Den franske fodboldstjerne Karim Benzema har droppet at anke en dom på et års betinget fængsel for medvirken til forsøg på afpresning.

Det oplyser hans advokat, Hugues Vigier, til den franske sportsavis L'Equipe lørdag.

Advokaten fortæller, at Real Madrid-spilleren er 'udmattet' af processen.

Ifølge advokaten mener Benzema dog fortsat ikke, at dommen på nogen måde stemmer overens med, hvad der skete.

- Det er en juridisk sandhed, men det er ikke virkeligheden, siger Hugues Vigier til L'Equipe ifølge nyhedsbureauet AFP.

Mathieu Valbuena og Karim Benzema i 2014. Lykkeligt uvidende om den langstrakte sag. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Benzema blev i november sidste år kendt skyldig i en sag, hvor han var tiltalt for medvirken til forsøg på afpresning af den tidligere landsholdskammerat Mathieu Valbuena med en sexvideo.

Han blev desuden idømt en bøde på 75.000 euro svarende til godt 557.000 kroner.

Med udmeldingen fra Benzemas advokat står dommen fra november altså fast.

Sagen stammer fra 2015, hvor Benzema ligesom Valbuena spillede på det franske landshold.

Her agerede Benzema mellemmand for en barndomsven, der var i besiddelse af en sexvideo med Valbuena og dennes kæreste. Vennen krævede penge for ikke at lække videoen.

Politiet var i besiddelse af en optaget telefonsamtale, som anklageren i sagen brugte som indikation på, at Benzema var indblandet i forsøget på afpresning.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Benzema har tidligere indrømmet, at han i landsholdslejren i oktober 2015 henvendte sig til Valbuena angående sexvideoen.

Han har dog under hele forløbet nægtet at have deltaget i pengeafpresningen, men har i stedet hævdet, at han forsøgte at hjælpe Valbuena ud af en svær situation.

Da sagen kom frem i lyset, blev Benzema bandlyst fra landsholdet.

Han fik først comeback sidste år, da landstræner Didier Deschamps forbarmede sig over ham.

Fra Deschamps lød det, at 'alle har ret til at begå fejl'.

På fodboldbanen har Benzema de seneste sæsoner haft stor succes.

Med 44 mål i 46 kampe for Real Madrid har han haft den største andel i, at klubben kan kalde sig både spansk mester og Champions League-vinder.

Blandt bookmakerne er han desuden storfavorit til at vinde Ballon d'Or, prisen som verdens bedste fodboldspiller, senere på året.

Benzema står noteret for 95 landskampe og 37 mål for Frankrig, efter at han fredag scorede Frankrigs mål til 1-0 i 1-2-nederlaget til Danmark i Nations League.

