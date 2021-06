Berørt Højbjerg: - Vi vil spille for Christian

Pierre-Emile Højbjerg fortæller, at landsholdsspillerne vil spille for Christian Eriksen, når Belgien gæster Parken på torsdag.

- Vi vil spille for Christian og for alle dem, der har støttet os. Der har været så stor opbakning. Jeg ved ikke, hvordan jeg skal sige tak.

Spillerne talte med Eriksen søndag ved frokosttid, hvor han bad dem kigge fremad.

- Han sagde, at vi skulle se fremad og glæde os til kampen. Ikke sådan ordret, men på sin egen måde, lød det fra Højbjerg.

- Christian har det godt, og han har givet os opbakning, selvom det lyder forkert.

Pierre-Emile Højbjerg satte også ord på, hvordan han oplevede ulykken lørdag, da Christian Eriksen faldt om.

- Så vender jeg mig om og ser Mæhle tage et indkast. Jeg ser Christian og hans øjne. Så ser jeg Simon styrte afsted. Jeg går langsomt over mod bænken, førstehjælpberedskab stod der, Simon stod og viftede med armene.

- Så så jeg, at de begyndte med førstehjælp, og der ved man, at det er galt.

- Uhyggeligt og ufatteligt, fortalte han.

Tottenham-spilleren understreger, at landsholdsspillerne vil se fremad for Christian Eriksens skyld.

- Uanset hvad er der en kamp på torsdag. Når vi har lagt det menneskelige derhen, så kan vi prøve at komme videre. Vi skal kigge fremad for for Christians, for holdets og for Danmarks skyld.

