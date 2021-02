Beslutningen er truffet

I hvert fald siden VM-finalen i 1966, hvor England for vandt sin foreløbig eneste VM-titel - har opgørene mod Tyskland været helt specielle.

Geoff Hurst' mål til 3-2 i overtiden er et af de mest kontroversielle mål nogensinde, og det bliver stadig diskuteret om bolden var inde eller ej.

I fremtiden kan der bliver båret mere brænde til bålet.

For i kommende opgør kommer de sultne engelske fans nok til at kigge misundeligt på Jamal Musiala på det tyske landshold.

Bayern Münchens stjernefrø havde ellers indledt sin landsholdskarriere på de engelske ungdomslandshold fra U15 til U21 - men nu siger han, at fremtiden bliver på det tyske landshold.

17. november debuterede Jamal Musiala for det engelske U21-landshold -det bliver den sidste kamp i trøjen med de tre løver. Foto: Darren Staples/Ritzau Scanpix

Hvordan er det så muligt? Den 17-årige spiller er født i Stuttgart. Han har en tysk mor og en britisk-nigeriansk far. I en alder af syv år flyttede Jamal Musiala til England. Han blev optaget på Chelseas akademi, og tog tilbage til Tyskland, da han i juli 2019 skrev kontrakt med de tyske rekordmestre fra Bayern.

- England er mit hjem. Det er svært at finde ord for, at hvad England betyder for mig, for jeg har så mange minder og gode følelser. Jeg har et hjerte for Tyskland og et for England. Begge vil blive ved med at slå, siger han til The Athletic.

- Jeg har tænkt rigtig meget over det. Hvad er bedst for min karriere? Hvor har jeg de største chancer for at spille? Men til sidst lyttede jeg bare til den fornemmelse, der blev ved med at fortælle mig, at den rigtige beslutning var at spille for Tyskland. Det er der, jeg er født. Men alligevel var det ikke let at tage beslutningen, siger han.

Musiala blev den yngste Bayern spiller, der fik debut for klubbens bedste hold. Han var 17 år og 115 dage, da han spillede første kamp i 2020.

Han er også den yngste målscorer for klubben, og så scorede han tirsdag aften, da Bayern Müchen viste Lazio, hvor skabet står. Romerne tabte 4-1. Det var Jamal Musiala første mål i Champions League.

