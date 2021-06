Bestormet efter dansk succes: Har fået så mange beskeder

Der er en stor gruppe danskere, der har søgt til Holland for at leve, men i disse dage føler de sig ekstra knyttet til hjemlandet. Danmark spiller 1/8-finale i Amsterdam, og det kan gå hen og blive lidt af en rød-hvid fest med mindst 4.400 danskere på stadion og flere udenfor.

En af danskerne, der har bosat sig i landet, er den tidligere danske landsholdsspiller Kenneth Perez, der i dag er fodboldekspert på hollandsk tv. Han har følt sig meget stolt over at være dansker den seneste tid, og han har sagtens kunnet mærke opbakningen til Danmark fra hollænderne.

- Mange er meget mere imponerede af Danmark end Holland. De under virkelig Danmark et godt EM. Jeg har fået ekstremt mange beskeder fra folk, der er imponerede over det danske landshold, og den måde de spiller på.

Privatfoto

- Og så har det også rigtig meget med Christian at gøre, siger Perez, der stoppede karrieren i hollandsk fodbold i 2010 – samme år som Eriksen blev rykket op i seniortruppen i Ajax.

- Lige meget om man kender eller ikke kender Christian, så tror jeg, at det var et stort chok.

Perez var selv på live fjernsyn, da hjertesvigtet skete. Her prøvede han at holde de hollandske seere i hånden gennem hændelsen. Han er meget imponeret over, hvordan det danske hold spillemæssigt har reageret efter den frygtelige episode.

- Den måde, de har kunnet skifte rent taktisk, har virkelig været flot. Stor ros til Kasper Hjulmand, siger Perez, der også sender klapsalver mod Joakim Mæhle og Mikkel Damsgaard. Sidstnævnte kendte han slet ikke inden slutrunden.

- Jeg håber bare, at Danmark går videre, for så skal de formentlig møde Holland, og det bliver fedt, siger han og understreger, at hjertet selvfølgelig er dansk i en eventuel kvartfinale.