Betting-ekspert: Det går sjældent mål-amok

Vi kan godt skrue forventningerne ned til aftenens åbningskamp ved EM mellem Tyrkiet og Italien.

I hvert fald, hvis man skal tro betting-eksperterne, der ikke tror på en målfest.

- Min knaldhårde første serv i åbningskampen, det er 0-0 efter første halvleg til odds 2,55 hos Unibet, siger Steffen Dam fra podcasten Monetos.

- Det er jo et kæmpestort pres, der ligger i den her åbningskamp. Man har hjemmebanefans, og det har man jo faktisk for første gang i rigtig lang tid hos italienerne. Og man ser specielt første halvleg tit blive lidt rodet. Man skal lige ind i turneringen. Det er meget sjældent, at det går mål-amok fra starten i de her åbningskampe.

Intensitet skal vi heller ikke forvente meget af, og kortene bliver ifølge tidligere dommer Benjamin Leander fra SpilXperten i dommerens lomme.

- Jeg har spillet på, at der ikke kommer et kort i kampen før det 31. minut til odds 1,83 hos Bet365. Åbningskampe kan dels være meget afventende, og det er også sådan en kamp, hvor der er stor fokus på dommerne.

Se første afsnit i programserien '1.000 på spil' øverst i artiklen.

Benjamin Leander Benjamin Leander fra spilXperten er tidligere dommer på divisionsniveau og i dag én af Danmarks dygtigste sports-bettere, der har vundet flere millioner på spil.

Steffen Dam Steffen Dam er ekspert hos fodbold-podcasten Monetos og har lige som Leander vundet en millionen på tips 13. Han er tidligere mangeårig sportsjournalist på BT.