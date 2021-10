Christian Nørgaard kronede de sidste succesfulde måneder med klubben Brentford og på landsholdet, da han lørdag scorede med sit første landskampsmål mod Moldova.

Holdkammeraterne slog dog tvivl om, det egentlig var et selvmål, da målet lige var blevet scoret.

- Billederne lyver jo ikke, selvom de var hurtige til at konstatere, at det var et selvmål på banen, siger Christian Nørgaard, der er glad for at komme på tavlen for Danmark.

- Personligt var det en milepæl og et stort øjeblik at få lov til at score på landsholdet. Det er noget, jeg sent vil glemme.

Brentford-spilleren har fået spilletid i alle kvalifikationskampe, hvor det mest har været i rollen som indskifter.

Christian Nørgaard håber at kunne kæmpe sig i startopstillingen men ved også, det er svært.

- Man vil hele tiden mere som fodboldspiller, men lige nu har vi et fantastisk landshold, hvor der er mange dygtige spillere på alle positioner. Samtidig har vi det rigtig godt med hinanden.

- Det, tror jeg, er en af grundene til, at vi har så stor succes. Vi vil alle sammen spille, og vi er alle konkurrencemennesker, men vi har også kæmpestor respekt for hinanden, siger Nørgaard.

Christian Nørgaard var ikke i tvivl om, at han var manden bag målet til 3-0 lørdag mod Moldova. Foto: Tariq Mikkel Khan

Snakker meget om stemningen i Parken

Tirsdag gælder det næste kvalifikationskamp, når Østrig besøger et udsolgt Parken. Hvis landsholdet vinder er billetten til VM i Qatar hjemme.

27-årige Nørgaard ser frem sammen med resten af truppen til kampen og, ikke mindst, til stemningen på lægterne.

- Vi snakker meget om det. De sidste par måneder har vi dannet flere minder på det stadion. Det er vores borg, hvor vi skal være så svære at slå. Det er en fornøjelse at være landsholdsspiller under sådan en kulisse.

Tirsdagens kamp i Parken mod Østrig, der med en dansk sejr sikrer kvalifikationen til VM, sparkes i gang 20.45.