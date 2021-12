Bizar situation: Arbejdsløs og slutrunde-klar

Det er næsten et halvt år siden, at Bubacarr Sanneh spillede sin seneste gældende fodboldkamp. Det gjorde han for det gambiske landshold i et nederlag mod Kosovo.

Nu tyder det dog på, at den tidligere Superliga-profil snart skal spille en fodboldkamp igen. Han er i hvert fald blevet udtaget i den gambiske landsholdstrup til den forestående afrikanske slutrunde, Africa Cup of Nations.

Det er også AC Horsens’ forsvarsspiller James Gomez, skriver Reuters.

Bubacarr Sanneh står ellers uden klub og har gjort det siden i sommer, hvor han fik revet sin aftale med Anderlecht over. Han har ikke fundet sig en ny klub efterfølgende.

I Anderlecht var den 27-årige stopper langt fra en succes, siden han kom til i en stor millionhandel fra FC Midtjylland. Undervejs i opholdet i den belgiske klub var han udlejet flere gange - blandt andet til AGF.

Til Africa Cup of Nations skal Bubacarr Sanneh og resten af det gambiske landshold spille mod Mauretanien, Mali og Tunesien.