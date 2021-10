Bizar udvisning: - En djævelsk beslutning

Dommer Slavko Vincic beskyldes for at have glemt sin første advarsel til en nordirsk spiller, der fik rødt for tidsudtræk i første halvleg

Enten er den slovenske dommer Slavko Vincic en mand uden særlig megen tålmodighed, eller også havde han glemt, at han i forvejen havde stanget et gult kort ud til nordirske Jamal Lewis.

Uanset hvad, så så det ganske bizart ud, da den nordirske back modtog sit andet gule kort lørdag aften i VM-kvalifikationen mellem Schweiz og Nordirland.

Bevares, Jamal Lewis tog sig god tid og havde svært ved at finde en holdkammerat at kaste sit indkast til, men at han skulle have en badebillet for tidsudtræk efter 37 minutter, det er i manges øjne nok lige hårdt nok...

Også i den tidligere topdommer Kenn Hansens univers.

Nordirlands landstræner, Ian Baraclough, skummede da også af raseri over den slovenske dommer efter kampen.

- Jeg kan ikke sige, hvad jeg gerne vil uden at komme i vanskeligheder. Jeg er irriteret. Forfærdet. Det var en djævelsk beslutning.

Ian Baraclough var ikke en glad mand under kampen mod Schweiz. Heller ikke efter... Foto: Denis Balibouse/Ritzau Scanpix

- Dommeren vidste ikke, han havde givet ham et gult kort tidligere, men hvis han mente, det var tidsudtrækning, så kunne han have bedt spilleren om at sætte farten op eller noget. Men det kom ud af det blå, lød det fra Ian Baraclough, som fortsatte.

- Uanset om dommeren blev overbevist af de schweiziske spillere eller publikum, så mener jeg, at det var for stor en scene til ham. Det ændrede kampen fuldstændig, sagde Ian Baraclough på pressemødet efter kampen.

Schweiz scorede to gange mod de ti nordirere, og vandt sikkert opgøret i Geneve. Dermed ligner det en duel mellem Schweiz og Italien om, hvem der skal have gruppens direkte VM-billet.