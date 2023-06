Bizart øjeblik: Baneløber løfter Ronaldo

Cristiano Ronaldo oplever ofte baneløbere, der vil kramme ham eller have et billede, men det er ikke hver dag, at en af dem ligefrem vælger at løfte den portugisiske stjerne

Fans hører ikke til på fodboldbanen.

Alligevel var det svært ikke at smile lørdag aften under Portugals 3-0-sejr over Bosnien-Hercegovina.

På Estadio da Luz i Lissabon blev kampen afbrudt kortvarigt af flere omgange på grund af to baneløbere.

Ikke overraskende løb de begge hen til stjernen over dem alle, Cristiano Ronaldo.

Den ene valgte endda først at kramme ham, så lægge sig på knæ for at tilbede ham, hvorefter han slutter af med det mest bizarre: Han løfter portugiseren.

Ronaldo havde svært ved ikke selv lige at trække på smilebåndet. Fanen nåede også at lave Ronaldos berømte jubelscene 'Siiiu' sammen med ham.

Hvad foregår der? En fan løfter pludselig Ronaldo. Foto: Carlos Costa/Ritzau Scanpix

En anden fan var også på banen. Her virkede Ronaldo til at være i mindre godt humør over det.

'Ååårh, lad os nu bare spille fodbold uden så mange afbrydelser,' ligner det, at Ronaldo tænker. Foto: Patricia de Melo Moreira/Ritzau Scanpix

Ronaldo kom ikke på tavlen i sejren i EM-kvalifikationen. Manchester CItys Bernardo Silva bragte Portugal i front, mens Manchester Uniteds Bruno Fernandes scorede to de to sidste mål. Portugiserne fører deres gruppe med tre sejre efter tre runder.

Efter kampen sendte Ronaldo en kort besked på Instagram til de portugisiske fans:

'Stor sejr! Tak for støtten til alle portugiserne.'