FCK-stjerne fortryder intet: - Havde brug for at give min side af sagen

14. november sidste år spillede fodboldspilleren Andreas Bjelland sin 28. kamp for Danmarks A-landshold. Det må anses som et åbent spørgsmål, om det bliver til flere.

I hvert fald så længe landstræneren hedder Åge Hareide, som under stor virak vragede den daværende Brentford-spiller til sin VM-trup i juni.

Andreas Bjelland, som nu spiller for FC København, fortryder dog ikke, at han offentligt kritiserede Åge Hareide for VM-fravalget, som landstræneren begrundede med en skade.

- Nej, det fortryder jeg ikke, men når man melder nogle ting ud, så har det nogle konsekvenser, og det vidste jeg også godt, dengang jeg gjorde det.

- Men jeg følte, at jeg stod i en situation uden en kontrakt og havde brug for at give min side af sagen, fordi jeg skulle finde en ny arbejdsgiver. Fortælle at jeg ikke var så skadet, som der var nogen, der antog, siger Andreas Bjelland til Tipsbladet.

Den 30-årige forsvarsspillers kontrakt med Brentford løb ud efter sidste sæson, og derfor var Andreas Bjelland presset på flere fronter før VM.

Både fordi han skulle blive sin skade kvit for at blive klar til VM, og samtidig skulle han finde en ny arbejdsgiver.

Det endte med et stort rabalder, da Åge Hareide siede Andreas Bjelland fra sin VM-trup. Det skete, fordi han ifølge landstræneren ikke kunne nå at blive klar til Danmarks første VM-kamp mod Peru, som blev spillet 16. juni.

Den vurdering var Andreas Bjelland lodret uenig i, og han viste sin utilfredshed på flere måder.

Først optrådte han i en Instagram-video, som den ligeledes VM-vragede Nicklas Bendtner lagde ud, hvor man kunne se Bjelland lave lange afleveringer med sit venstreben.

Det skulle formentlig dokumentere, at forsvareren ikke var så skadet, som Åge Hareide antog.

Dernæst gav Andreas Bjelland en uge før VM-kampen mod Peru et opsigtsvækkende interview til Jylland-Posten.

- Sommeren skulle bruges på at finde en ny arbejdsgiver, og så bliver det udtalt, at jeg ikke kunne være klar til at spille 16. juni mod Peru.

- Det er tarveligt at sige, at jeg ikke kunne det, når jeg skal finde mig en ny klub, og jeg skal vise over for andre, at jeg er klar til at spille fodbold, sagde forsvareren, som altså følte sig klar til at spille.

Åge Hareide undlod at udtage Andreas Bjelland til sin trup til kampene mod Slovakiet og Wales tidligere i september, og FCK-spilleren ved ikke, hvad fremtiden bringer på den front.

- Pas, det er svært at vide, hvad de tænker, siger Andreas Bjelland til Tipsbladet.

Bjelland og Hareide i et stort kram efter 1-5 sejren over Irland i November 2017.

Han understreger, at han ikke har lukket døren til landsholdet.

