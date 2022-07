Blacklistet i Barca: - De vil tvinge ham ud

I sidste sæson blev det bare til fire sølle optrædener i FC Barcelona-tøjen for 31-årige Martin Braithwaite, og der er absolut ingenting, der tyder på, at angriberen får flere kampe i den kommende sæson.

Alligevel virker det til, at Braithwaite er fast besluttet på at blive i Barcelona og kæmpe for sin plads på holdet.

Men den leg vil Barcelona-træner Xavi ikke være med på.

Som et sidste søm i kisten med Martin Braithwaites Barcelona-karriere er danskeren ikke blevet udtaget til Barcelonas træningslejr i USA.

- Jeg synes, beskeden er meget, meget klar. Det er tydeligvis en måde at tvinge ham ud af klubben, siger Sergi Capdevila, der er journalist på den catalanske avis Sport, til Ekstra Bladet.

- Braithwaite har sagt, at han vil overbevise Xavi om en plads i truppen. Men det er umuligt. Hvis han stadig tror, at han kan det, så må han være skør, lyder den hårde dom fra Barcelona-journalisten.

Braithwaite var udtaget til seneste landsholdssamling, men bliver det formentlig ikke til næste, hvis ikke han skifter klub. Foto: Jens Dresling

Det kan ikke være kommet som et chok for Martin Braithwaite, at han ikke indgår i Xavis planer for næste sæson.

I slutningen af foregående sæson fortalte cheftræneren til Braithwaite og en række andre spillere, at de skulle lede efter en ny arbejdsgiver.

Imidlertid har den danske landstræner Kasper Hjulmand gjort det klart, at fast spilletid er et ufravigeligt krav, hvis man som dansker skal gøre sig håb om at spille VM i Qatar til november.

Så hvorfor i alverden vil Braithwaite stadig være i Barcelona?

- Hvis han vil til VM, er det den værste beslutning at blive i Barcelona. Med længder. Jeg ved ikke, hvad han tænker på.

- Pengene er ikke problemet. Han er en af de rigeste spillere i verden, siger Sergi Capdevila.

Ved siden af fodbolden har Martin Braithwaite et ejendomsinvesteringsfirma, og sidste sommer kom det frem, at han var den spiller i Barcelona med den største formue - primært på baggrund af millionerne fra sin sidegesjæft.

- Måske tænker han mere på sin forretning end sin fodboldkarriere. Det kunne være en forklaring. Men samtidig ligner det på hans udtalelser, at han også vil spille VM. Det giver ingen mening, siger Sergi Capdevila.

- Barcelona har seks angribere foran i køen. Xavi ville formentlig hellere bruge en akademispiller. Han har absolut ingen mulighed for at komme med i truppen til La Liga eller de andre turneringer. Ingen chance. Overhovedet.