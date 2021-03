Blæser til angreb: Jagter 'kæmpe gevinst'

Selvtilliden stråler ud af de danske landsholdsspillere efter de overbevisende pligtsejre over Israel og Moldova.

Nu kommer der modstand af en hel anden kaliber, når David Alaba og de øvrige østrigske stjerner venter i Wien.

Men de tider, hvor man landstræneren på forhånd meldte sig tilfreds med et enkelt point før en svær udekamp, er tilsyneladende forbi.

I hvert fald blæser Kasper Hjulmand til angreb før den svære nøglekamp.

- Der er en kæmpe gevinst ved at vinde denne kamp. Det siger næsten sig selv, siger en selvsikker landstræner.

- Vi er slet ikke ude af det, hvis vi taber eller spiller uafgjort, men der er en kæmpestor gevinst ved en sejr. Og det er vores indstilling – at gå ud og forsøge at vinde kampen. Jeg føler, vi er stærke, friske og sultne. Vi er klar til at køre, og vi glæder os helt vildt, fastslår Kasper Hjulmand, der har fået en drømmestart som dansk landstræner.

Og successen giver appetit på mere.

- Det er en stor motivation. Vi står et godt sted, og det er en helt anden kamp mod en stærkere modstander. Men det er klart, at vi kommer med et godt udgangspunkt, siger han.

Kasper Hjulmand advarer dog kraftigt mod at forvente en ny dansk 'walkover'.

- Det er nok den sværeste kamp i puljen. Vi skal møde et rigtig stærkt hold. Østrigsk fodbold har i de seneste år taget nogle store skridt rent fodboldmæssigt.

- Vi møder et hold, der er fuld af Bundesliga-spillere, jeg tror, der er 19. De er godt besat hele vejen rundt og har et godt udtryk, vurderer Hjulmand, som afviser, at en dansk sejr vil afgøre gruppen.

- Nej, der er lang vej igen. Det er den tredje ud af ti kampe, så der er intet, der er afgjort. Men det vil være utrolig stærkt at starte med ni point en afstand til Østrig på fem point efter seks dage, siger Kasper Hjulmand.

