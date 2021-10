Blæst bagover: - Sindssygt fedt

Simon Kjær vil bygge videre på sommerens succesfulde EM-slutunde, som anføreren stadig kan være frustreret over endte for tidligt

2021 har været et begivenhedsrigt år for landsholdsanfører Simon Kjær.

Udover det store landsholdsår har Kjær også nydt succes i AC Milan, hvor han som nøglefigur var med til kvalificere klubben til Champions League efter flere års fravær i det fine selskab.

Særligt sommerens EM står stadig klar i hukommelsen for 32-årige Kjær, og han føler stadig sig ærgerlig over, at eventyret sluttede i semifinalen.

- Jeg kan stadigvæk stå den dag i dag med en irritation og frustration over, at det sluttede på den måde, det gjorde. Jeg følte, vi vi havde mere i os, siger Kjær.

Han forsikrer om, at hverken han selv eller holdkammeraterne stiller sig tilfreds med det fine resultat fra slutrunden.

32-årige Simon Kjær møder pressen inden landsholdstræningen tirsdag. Foto: Lars Poulsen

- Samtidig gør det også, at sulten, viljen og lysten til at blive ved med at bygge på aldrig har været større. Personligt vil jeg have mere.

Befolkningens begejstring for landsholdet er på ingen måde dæmpet efter EM. Det er heller ikke gået Simon Kjærs næse forbi.

- Man kan have en idé, men når man bor ude, kan det være lidt svært at følge med i. Når man så kommer hjem, så bliver man slået bagover stolen igen.

- Den stemning, der er omkring landsholdet, er sindssygt fedt at være en del af, siger Simon Kjær.

På lørdag kan Simon Kjær spille sin 116. landskamp, når Danmark møder Moldova på udebane i VM-kvalifikationen.

Peter Schmeichel er med 129 kampe den spiller, der har repræsenteret Danmark flest gange.