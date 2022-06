Blatter holder fast: Overførsel til Platini var lønudbetaling

Da den daværende præsident i Det Europæiske Fodboldforbund (UEFA), Michel Platini, i 2011 modtog en overførsel på to millioner schweizerfranc fra Det Internationale Fodboldforbund (FIFA), var der tale om efterbetaling af løn.

Det holder den daværende præsident i FIFA, Sepp Blatter, fast i. Torsdag afgiver han forklaring i retssagen mod ham selv og Michel Platini i den schweiziske by Bellinzona.

- Det var en sen betaling af løn, siger Sepp Blatter ifølge nyhedsbureauet NTB.

Dermed holder han altså fast i det, der hele tiden har været både hans egen og Michel Platinis forklaring.

Hele sagen mod de tidligere fodboldchefer har den mistænkelige pengeoverførsel som centralt omdrejningspunkt.

Overførslen var på to millioner schweizerfranc, som svarer til cirka 14 millioner kroner efter den nuværende kurs.

Den førte til, at begge blev udelukket fra fodbold i 2015, og siden har den været genstand for seks års grundig efterforskning.

I november sidste år resulterede efterforskningen i, at den schweiziske anklagemyndighed rejste tiltale mod Platini og Blatter for bedrageri samt illoyal ledelse og tillidsbrud.

Blatter og Platini nægter at have gjort noget forkert. De hævder i stedet, at der er tale om betaling for konsulentarbejde udført af Platini fra 1999 til 2002.

Anklagemyndigheden er enig i, at Platini var ansat som rådgiver fra 1998 til 2002. I 1999 skrev parterne en kontrakt på 300.000 schweizerfranc om året, som blev betalt af Fifa.

De to millioner schweizerfranc, som Platini opkrævede otte år efter kontraktens afslutning, var der dog ikke lovhjemmel for, mener anklagemyndigheden.

Sepp Blatter fastholder, at han og Platini havde en mundtlig aftale om lønnen, som blev udbetalt i 2011. Han forstår intet af, at han er tiltalt for bedrageri.

- Jeg havde den her mand på mit hold, og han var en million værd.

- Jeg ved ikke, hvorfor vi er i en strafferetlig høring for en administrativ procedure, siger Sepp Blatter, som føler sig forfulgt og dømt på forhånd.

De anklagede risikerer op til fem års fængsel samt bødestraf, hvis de kendes skyldige.