Blev hemmeligt gift: Sådan overraskede jeg mor

Southampton-danskeren Pierre-Emile Højbjerg fik ikke den bedste optakt til landsholdssamlingen, da han med 'Saints' søndag tabte 4-1 til Chelsea i Premier League.

Men som det gamle ordsprog lyder: uheld i spil, held i kærlighed.

Og mandag formiddag bød på storslået succes med sidstnævnte. Her fik han nemlig officielt papir på kærligheden med kæresten Josephine Siw, som han siden begyndelsen af august har været forlovet med.

Se også: Tager kæmpe skridt: - Jeg vil aldrig glemme denne dag

Rådhusbrylluppet var dog en hemmelighed, som parret holdt for sig selv helt indtil vielsesringene sad på fingrene.

- Vi havde ikke sagt det til nogen. Det var bare mig, Josephine og vores datter, Rosa.

- Vi skulle selvfølgelig lige holde snor i Rosa, da vi stod inde på Rådhuset, men ellers var det vores eget lille moment, og det var meget perfekt.

Overleverede mor nyheden fra Starbucks

Således fik Pierre-Emiles mor også først besked om ægteskabet på den anden side af ceremonien, og det var sandsynligvis et Facetime-opkald, hun sjældent vil glemme.

- Jeg facetimede med min mor fra Starbucks, lige inden jeg skulle i en taxa herop til landsholdet. Det er klart, at hun blev rørt og glad, og så bliver man også selv rørt og glad.

- Jeg tror, at man som forældre rigtig gerne vil se sine børn falde godt til, og falde til med mennesker, som vil en det godt, og det er jeg heldigvis omgivet af.

Se også: Rørende afsløring: Måtte kæmpe mig på hold for at redde min far

Hierarkiet fik en rystetur: - Han sætter sig ikke der igen

Pierre-Emiles mor og resten af parrets familie får dog mulighed for at fejre de unge menneskers kærlighed i 2021.

- Vi kommer til at holde et bryllup om to år. Men der kan ske en masse ting inden 2021, så også rent praktisk gav det mening. Men først og fremmest var det i kærlighedens tegn, slår Pierre-Emile fast.

Frieri tæt på at gå i vasken

Det var Pierre-Emile, der gik på knæ for Josephine, som han officielt har dannet par med siden 2015, og han er generelt ikke i tvivl om, hvem han mener, bør fri.

- Det synes jeg er en mandeting, lyder det fra Pierre-Emile, inden han med et skævt smil til kameraet opfordrer andre mænd til at følge hans fodspor.

Frieriet fandt sted på en restaurant, som parret ofte besøger. Og der blev ikke sparet på romantikken.

- Jeg havde ringet til dem et par uger inden og bedt om lidt stearinlys, roser og jeg skulle næsten til at sige fyrværkeri, fortæller en meget glad Pierre-Emile.

Selvom den danske landsholdsspiller havde planlagt arrangementet helt ned i detaljen, så var det tæt på at gå galt, inden aftenen nåede sit højdepunkt.

- Det gik sin gang og det blev meget smukt. Det var en overraskelse, hvilket selvfølgelig var det bedste. Men jeg havde fødselsdag dagen efter, så der var lige et moment, hvor vi begge to ville overraske hinanden.

- Hun skulle til at spørge nogle af tjenerne eller chefen, der lavede mad, om de ikke kunne lave en kage til mig eller et eller andet, og jeg var på vej ud for at sørge for, at det hele var klar med restaurantchefen og hotelchefen og at selve terrassen ude bagved var blevet klar, og så var vi lige ved at gå forbi hinanden.

- Men det var godt, jeg kom i forkøbet, afslutter Southampton-anføreren.

Pierre-Emile Højbjerg er i en alder af blot 24 en af de bærende kræfter hos Southampton. Hør her, hvor meget det betyder for ham, at der er harmoni på hjemmefronten. Video: Lasse Mehrfeld Brøndal

Se også: DBU i flytteplaner

Se også: På det 'forkerte hold': Ude i kulden